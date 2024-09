La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente impactante y espectacular! El pasado martes 24 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 428 donde, entre otras cuestiones, pudimos ver cómo Manuel y Jana continúan con sus planes de boda, pero también para todo lo que van a hacer después de dar ese importante paso. Curro, finalmente, se ha animado a desvelar a Julia todo lo que vivieron en el frente pero, sobre todo, la verdad tras la trágica muerte de Paco. Todo ello mientras Catalina no puede evitar eludir a Pelayo después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo los trabajadores de palacio no han tardado en cubrir las espaldas de Marcelo. Todo ello mientras Santos ha dado el paso de robar el cuaderno de relatos de María Fernández, siguiendo al pie de la letra la petición de Petra. Además, Lope ha dejado muy claro a Vera que, en realidad, pertenecen a mundos verdaderamente diferentes. Todo ello mientras Rómulo, finalmente, ha hecho saber a Pía que Gregorio ha muerto. La Marquesa de Luján solamente espera que ese fallecimiento no afecte en absoluto a la familia, pero nada sale como esperaba. Y es que el sargento Burdina no tarda en llegar a palacio con un sobre que Gregorio llevaba encima el día de su homicidio. Es más que evidente que esta visita podría complicar, y mucho, las cosas. ¡No es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, miércoles 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo el sobre que el sargento Burdina encontró en la vestimenta de Gregorio ha provocado que la investigación de un giro absolutamente radical. Rómulo se ve obligado a tomar una drástica decisión para que Manuel no se vea implicado en esta situación.

El hijo del Marqués de Luján ha avisado a Catalina y le ha hecho saber que necesitará que le defienda cuando llegue el momento. Algo que ha despertado, de lleno, la intriga de la joven. La Marquesa de Luján se queda verdaderamente sin palabras al descubrir el secreto mejor guardado de su hijo, mientras que Vera se niega en rotundo a seguir aguantando la negatividad de Lope. Martina empieza a creer que entre Curro y Julia hay algo más, por lo que siente muchísimos celos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.