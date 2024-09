La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado lunes 23 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 427 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la noticia de la muerte de Gregorio ha impactado a todos los habitantes del palacio más famoso de la televisión. Rómulo, por su parte, tiene que lidiar con la constante presión del sargento Burdina. En cuanto al día de la boda de Manuel y Jana, cada vez está más cerca. Todo ello mientras la doncella no puede evitar pensar en las graves repercusiones que tendrán los dos por haber dado este importante paso.

El pasado sigue pesando en el día a día de Curro, y no es para menos. Es por eso que el joven ha empezado a plantearse la posibilidad de confesar a Julia, de una vez por todas, la verdad sobre lo que realmente ocurrió con su prometido en el frente. Parece que ha llegado el momento perfecto para hacerlo. Lope, por su parte, también ha empezado a plantearse su futuro con Vera, sobre todo cuando empieza a asumir la verdad sobre la familia a la que pertenece su novia. Marcelo, por más que se esfuerza, continúa cometiendo errores y a cada cual más grave. Tanto es así que el mozo está a punto de cometer un error verdaderamente imperdonable que, incluso, podría llegar a costarle la vida a alguien.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa que se emite hoy, martes 24 de septiembre?

De esta manera tan concreta, observamos cómo Manuel y Jana siguen adelante con sus planes de boda pero, a su vez, para lo que van a hacer después. Curro no tarda en hablar con Julia para hacerle saber todos los detalles de lo que realmente vivieron en el frente. Y no solamente eso, sino que también le ha confesado cómo murió realmente Paco.

Catalina no puede evitar eludir a Pelayo en todo momento, mientras los compañeros de palacio dan el paso de cubrir a Marcelo. En cuanto a Santos, no duda un solo segundo en robar el cuaderno de relatos de María Fernández, siguiendo al pie de la letra la petición de Petra. En cuanto a Lope, ha querido sincerarse con Vera respecto a lo que será su futuro. Y es que, al fin y al cabo, pertenecen a mundos completamente diferentes.

Rómulo no tarda en reunirse con Pía para hacerle saber que Gregorio ha muerto. Eso sí, le ha hecho una firme petición: que espere un poco más antes de confesar que, en realidad, está viva. Cruz, por su parte, solamente espera que la muerte de Gregorio no les afecte. A pesar de todo, no tarda en salir de dudas cuando el sargento Burdina llega a palacio con un sobre que Gregorio tenía en su poder el día del homicidio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.