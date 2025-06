¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos de los próximos tres días

Pasapalabra cambia a sus invitados presentes en el plató de Roberto Leal, como hace como cada tres días, recibiendo esta vez a cuatro nuevos famosos en el plató. Todos ellos tendrán mucho que hacer, ya que de ellos dependerá que Rosa Rodríguez y Manu Pascual consigan sumar la mayor cantidad de segundos posible en sus marcadores antes de llegar al rosco final. De sus buenos resultados dependerá que tengan opciones de ganar el premio al final del programa.

Coyote Dax

El cantante está de vuelta con nueva canción, titulada No vuelvas más. Además, para el verano 2025, acaba de publicar Mamá, te extraño, una sentida canción dedicada a su madre. Este resurgir llega después de triunfar a comienzos de los años 2000 con su canción No rompas más, con la que triunfó en un momento en el que era casi imposible conseguir destacar en el mundo de la música si no se había pasado por la academia de Operación Triunfo, que arrasó con toda la industria musical con su estreno.

Como curiosidad, ahora mismo trabaja con Yola Berrocal -televisiva del mundo Mediaset- como agente. Ella ha sido la responsable de cerrar el paso del cantante por Pasapalabra como invitado.

Elia Galera

La actriz está de estreno en este 2025, ya que en junio de este año estrenará la película Bajo un volcán, en la que ha compartido escenas con actores como William Levy, Maggie Civantos y Adriana Torrebejano. Llegará a los cines el próximo día 20 de junio y en ella se cuenta cómo nace el amor entre dos personas mientras comienza una gran crisis por culpa de una inminente erupción volcánica.

Lidia San José

Otra de las famosas que regresa a Pasapalabra es Lidia San José. La madrileña se graduó en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, pero apostó por orientar su futuro al mundo de la interpretación. De este modo, ha formado parte de proyectos como A las once en casa, Telepasión española, ¡Ala… Dina!, La hora de José Mota, Yo soy Bea, Paquita Salas, etc.

Aunque en España no ha destacado desde hace años, en México ha conseguido hacer una gran carrera, como con el estreno reciente de la serie Valiendo Madres, que se puede ver en Prime Video. Además, también ha publicado el libro Lugares invisibles, en el que destaca los lugares y monumentos menos conocidos y destacados, dándole una explicación para todos.

Joe Pérez-Orive

Es uno de los hombres que maneja el mundo de la música en España después de ocupar grandes cargos en discográficas y productoras de grandes conciertos y festivales. Además de su faceta como empresario, se dio a conocer como jurado de Operación Triunfo.

En los últimos años, ha sido el mánager de la banda colombiana Morat, pero en 2025 anunció que regresaba a Live Nation, empresa líder en el mundo de los conciertos, para ser su director creativo en España.