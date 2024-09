No es ningún secreto que La Promesa, con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 27 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 431 donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores fueron testigos de cómo María Fernández, finalmente, ha descubierto que su cuaderno de relatos ha traído graves consecuencias a palacio. Martina, tras haber pedido a Julia que abandonase La Promesa, ha optado por pedirle disculpas. Su objetivo es estar en buena armonía con ella para, a su vez, también estarlo con Curro. ¡No le queda otro remedio! Simona no puede evitar mostrarse preocupada por Catalina. Así pues, da el paso de preguntar a Pelayo en busca de explicaciones.

A pesar de los esfuerzos, la cocinera se muestra extrañada al descubrir que no obtiene ningún tipo de respuesta por parte del Conde de Añil. Es algo que, desde luego, no esperaba. ¡Ni mucho menos! Sin tener la más mínima idea de lo que está rondando por la mente de su hijo, Cruz no puede evitar mostrarse de lo más comprensiva y cercana con Manuel. Lo cierto es que el heredero del Marquesado de Luján está más que dispuesto a dejar completamente sin palabras a toda su familia con un movimiento que va a marcar un antes y un después en todos los aspectos. Se trata, indudablemente, de una decisión que va a hacer templar los cimientos de ese palacio, y para siempre. Al fin y al cabo, los espectadores están a punto de presenciar uno de los mayores puntos de inflexión de esta temporada, sin ninguna duda.

¿Qué sucede en el capítulo de La Promesa de hoy, lunes 30 de septiembre?

De esta manera tan concreta, vemos cómo Manuel no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para reafirmar su intención de casarse con Jana. Su padre, por su parte, le ha hecho una firme petición, y es que reflexione. La noticia de la relación sentimental entre Manuel y Jana no tarda en correr como la pólvora en palacio. No solamente entre los señores, sino también entre los trabajadores.

Todos se quedan completamente sin palabras puesto que nadie sabía nada. Curro, como no podía ser de otra manera, no tarda en apoyar a su hermana y a Manuel, al igual que sucede con Catalina y Martina. Lejos de que todo quede ahí, Vera se siente realmente molesta por la insistencia de su madre en recuperar el dinero que ella se llevó.

Santos no tarda en dar un nuevo toque de atención a Marcelo mientras que Teresa opta por desentenderse. Ricardo continúa sin ver con buenos ojos ese vínculo que su hijo ha creado con Petra. El Conde de Ayala quiere que Martina se mude con ellos en cuanto se case con Margarita. Ésta habla con su hija y la joven le deja muy claro que eso no va a pasar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.