Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Lope intenta reconciliarse con Vera
Ella continúa cerrada en banda
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 12 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 674 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos visto cómo la confesión de Catalina respecto a su venganza contra el barón de Valladares ha desatado una enorme tormenta en la familia Luján. Tanto es así que Alonso empieza a temer que sus acciones hayan traspasado una peligrosa línea. Es por eso que Leocadia se enfrenta a la joven con contundencia y, a la vez, cierta dureza. En cuanto a Martina, se ve obligada a aceptar formar parte del Patronato de la Milagrosa.
Y todo para tratar de revitalizar, de alguna manera, la imagen pública del marquesado. Ángela y Curro bien un íntimo reencuentro, donde la ternura se hace presente en todo momento. Todo ello mientras no tienen pruebas contra Lorenzo, aunque sospechen que él es el autor del secuestro. Alonso y Manuel paces, aunque estableciendo ciertos límites en sus respectivos ámbitos. Ricardo y Pía no pueden evitar soñar con tener un futuro juntos, a pesar del constante acoso de Cristóbal. María Fernández aprovecha la ocasión que se le ha presentado para agradecer a Samuel lo mucho que la cuidó tras una noche de excesos. Toño está cada vez más enamorado de Enora, hasta tal punto que está empezando a plantearse la posibilidad de pedirle matrimonio. A pesar de todo, ella lo único que necesita es tiempo. Vera pone fin a su relación con Lope al estar harta de sentirse constantemente juzgada por su pasado.
¿Qué sucede en el capítulo 675 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 15 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Lorenzo continúa apretando a Leocadia, exigiéndole que informe a Ángela de su visto bueno al matrimonio. La señora de Figueroa, en cambio, trata de ganar tiempo como sea. ¿Conseguirá cambiar el futuro de su hija antes de que sea demasiado tarde?
Lope se muestra decidido a intentar hasta lo imposible para volver con Vera, pero ella no está por la labor. A pesar de todo, el lacayo no quiere rendirse. Catalina, por su parte, parece no entender a razones, pero una inesperada visita pone a prueba todo el arrojo que ha mostrado durante todo este tiempo.
El barón de Valladares no duda un solo segundo en amenazar a la hija del Marqués, haciéndole saber que debe marcharse de palacio. Pía ha logrado lidiar con la presencia de Dieguito en palacio, pero pronto se da cuenta de que esta decisión podría traer graves consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.