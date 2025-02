No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 19 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 531 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo la Marquesa de Luján ha conseguido, finalmente, contactar con Jacobo. El joven no tarda en aparecer por el palacio, dejando completamente sin palabras a Martina. Todo ello mientras ella es incapaz de recuperarse del intento de engaño de sus tíos. Jana no puede dejar de pensar en su sorprendente y espectacular descubrimiento. Tanto es así que la ex doncella trata desesperadamente de buscar una explicación.

La sorprendente llegada de alguien va a poder arrojar algo de luz sobre este enigma que va a dar mucho de qué hablar. Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, Petra trata por todos los medios de ocultar su contrariedad al sentirse profundamente apartada por Santos. El joven por su parte, y al ser consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor, empieza a fantasear con una posible reconciliación entre sus padres. Por si fuera poco, tras la inesperada llegada de Jacobo, unida a la amabilidad excesiva por parte de los Marqueses de Luján, ha hecho posible que Leocadia haga una petición concreta a su hija Ángela. ¿En qué consiste, exactamente? En que esté especialmente pendiente de descubrir cuáles son las posibles intenciones de Cruz, puesto que está convencida de que tiene un plan oculto y quiere descubrirlo a la mayor brevedad posible.

¿Qué sucede en el capítulo 532 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 20 de febrero?

En esta nueva entrega de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Jana, tras un emotivo reencuentro, ha mostrado a Ramona una serie de objetos que encontró en la habitación secreta. Ella no tarda en darse cuenta de que son pertenencias de Dolores.

Petra y Cruz se han enterado de la visita de Ramona por lo que no pueden evitar sentir una profunda inquietud, sobre todo en la Marquesa de Luján. Jana, antes de enseñarle la habitación a Ramona, decide hacer conocedor a Curro de su gran descubrimiento. A pesar de los esfuerzos, ninguno de los dos ha encontrado la respuesta que necesitan.

Los Marqueses de Luján han explicado a Jacobo por qué le han invitado a palacio. De esta forma, va a tener como objetivo para defender ante Martina que se vendan las tierras de La Promesa. El hambre continúa haciendo mella en el servicio, mientras María Fernández hace todo lo que está en su mano para animarles. Ángela comparte con Curro sus sospechas sobre el matrimonio arreglado para él, lo que deja al joven descolocado. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.