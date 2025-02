La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 18 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 530 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ángela ha hecho saber a Teresa que tiene serias sospechas de que la familia Luján está trazando un plan para casar a Curro con una rica heredera para tratar de Salvar La Promesa. El Marqués tiene un tenso enfrentamiento con su esposa por haber engañado de esa manera a Martina. Tras disculparse con su marido, Cruz sugiere que quizás Jacobo podría hacer algo para tratar de cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Catalina, en una íntima conversación con María Fernández, ha confesado que está profundamente enamorada de Adriano, el padre de sus hijos. Todo ello mientras Ana, finalmente, ha descubierto que Santos no se ha ganado muchos amigos. En parte, por el vínculo tan estrecho que tiene con Petra, a quien no tarda en hacer un desplante. Dadas las circunstancias, Pía no duda un solo segundo en tener un tenso enfrentamiento con Ana, a quien acusa de no ser del todo honesta. Jana ha tomado la firme decisión de ocultar a Manuel las crueles palabras que su madre ha dicho respecto al embarazo. Aun así, decide confiar en Pía para desahogarse. Por si fuera poco, la ex doncella se queda verdaderamente sin palabras al hacer un macabro descubrimiento que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 531 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 19 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la Marquesa de Luján ha logrado ponerse en contacto con Jacobo, que no tarda en aparecer en palacio para sorpresa de Martina. La joven, por su parte, continúa tratando de recuperarse tras el intento de engaño de sus tíos.

En cuanto a Jana, no puede parar de pensar en su descubrimiento, mientras que trata de encontrar una explicación a lo que está sucediendo. La inesperada llegada de alguien va a hacer vislumbrar una solución a este impresionante enigma. Petra, por su parte, intenta ocultar la contrariedad que está sintiendo al verse cada vez más apartada por Santos.

El joven, dadas las circunstancias, empieza a fantasear con una posible reconciliación entre sus padres. Tras el impactante e inesperado regreso de Jacobo, así como la más que excesiva amabilidad por parte de los Marqueses de Luján, Leocadia ha hecho una firme petición a Ángela: que esté pendiente de las posibles intenciones de Cruz. Al fin y al cabo, está convencida de que tiene un plan oculto. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.