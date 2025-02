No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 17 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 529 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo el embarazo de Jana no ha mejorado en absoluto su relación con su suegra. Por si fuera poco, las palabras desafortunadas de Leocadia provocan un terrible desencuentro entre la Marquesa de Luján y la ex doncella. María Fernández empieza a ser obsesionada pensando que un demonio le ha poseído, tanto es así que parece haber encontrado las pruebas para demostrarlo. Curro vive empeñado en que Ramona le ayude.

Es más que evidente que el joven no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar las consecuencias. Es un hecho que Curro no tiene en sus planes marcharse hasta conseguir su ayuda. Simona y Candela toman la firme decisión de intentar dar todo lo que puedan a los necesitados de Samuel. Una labor que acaba complicándose por momentos, sobre todo cuando Petra se da cuenta de lo que están haciendo. ¡Es un hecho que no va a permitir que las dos cocineras se salgan con la suya dadas las circunstancias, ni muchísimo menos! Ricardo tiene claro que está siendo tremendamente complicado gestionar la situación con Santos, Ana y Pía. Sobre todo esta última, después de dejar muy claro al mayordomo que no está para nada de acuerdo con la manera en la que está gestionando esta complicada situación.

¿Qué sucede en el capítulo 530 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 18 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Ángela ha hecho saber a Teresa que tiene serias sospechas de que los Luján están planeando casar a Curro con una rica heredera. Y todo para tratar de salvar La Promesa. El Marqués no tarda en enfrentarse a su mujer tras saber que ha engañado a Martina.

Lejos de disculparse con su marido, Cruz ha sugerido que Jacobo podría llegar a intervenir en cierta manera para que el rumbo de los acontecimientos cambie de forma radical. Catalina, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a María Fernández que está profundamente enamorada de Adriano, el padre de sus hijos.

Ana ha descubierto que Santos no se ha ganado muchos amigos, en parte por su vínculo tan estrecho con Petra. De esta forma, sorprende a todos al hacerle un inesperado desplante. Pía tiene un tenso enfrentamiento con Ana, tachándola de no ser honesta. Jana oculta a Manuel las durísimas palabras de su madre sobre el embarazo, mientras la ex doncella acaba haciendo un macabro descubrimiento. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.