No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido ganarse el cariño y el respeto de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 30 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 454 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Manuel y Jana, a pesar del notable enfado que han generado a los Marqueses de Luján, han tomado la firme decisión de disfrutar de su amor. Y lo hacen alejados de palacio. A pesar de que Jana opta por no acompañar a su amado a la esperada competición de aeroplanos, éste regresa con una gran noticia: ¡se ha llevado la victoria!

Lejos de que todo quede ahí, los seguidores de esta serie diaria han podido ser testigos de cómo Ayala y Martina continúan buscando mucha más información respecto a la repentina y sospechosa marcha de Margarita. Curro, por su parte, ha tomado la firme decisión de zanjar el asunto que se trae con Julia y Martina respecto a su parentesco con Jana. Por si fuera poco, Pelayo no duda en animar a Catalina a ir a ver a Rómulo antes de que sea demasiado tarde, al ser consciente de lo sumamente enfermo que está. Ricardo lo descubre pero, aun así, se ve obligado a guardar silencio ante las constantes amenazas por parte del conde. A pesar de que la Marquesa de Luján trata de sonsacar a Ricardo más detalles sobre su pasado, él se mantiene firme al negarse en rotundo a responder. Como consecuencia, el mayordomo se enfrenta a Petra y ésta no tarda en lanzarle una gravísima acusación.

¿Qué sucede en el capítulo 455 de La Promesa que se emite hoy, jueves 31 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Manuel y Jana se sienten profundamente felices, y todo por haber pasado juntos unos días de ensueño. A pesar de todo, deben regresar a palacio y, por ende, enfrentarse a una durísima realidad.

Ricardo se muestra tremendamente duro ante Santos. Éste, lejos de guardar silencio, opta por plantarse y lanzarle un ultimátum para que le cuente, de una vez por todas, la verdad sobre su madre. El embarazo de Catalina ha sufrido un nuevo e inesperado contratiempo. Algo que, desde luego, podría llegar a poner en jaque la salud de la joven.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a ver cómo Teresa no tiene otra alternativa en cuanto a Marcelo: ha llegado el momento de confesar toda la verdad. La Duquesa de Carril, por su parte, se ve obligada a enfrentarse de nuevo a Lorenzo. Éste ya ha trazado un plan para conseguir un nuevo objetivo y no va a parar hasta lograrlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.