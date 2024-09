Avance del capítulo de ‘Hermanos’ de hoy: Cansu se niega a confesar a Ömer cómo murió su padre

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso de los meses, en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 10 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos donde, entre otras tantas cuestiones, los espectadores fueron testigos de cómo la madre de Cansu se mostraba más que decidida a la hora de impresionar a Orhan. Y todo porque estaba convencida de que tenía grandes posibilidades con él, pero no tarda en darse cuenta de que, en realidad, no es algo recíproco ni mucho menos. Por si fuera poco, empieza a sentir celos de Sevval. Es por eso que confiesa a Orhan que le sigue queriendo, a pesar de todo.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Akif hace saber a Nebahat que, antes de irse, quiere poner sus asuntos en orden. Es por eso que no tarda en entregarle una serie de papeles del club con el objetivo de que los firme, aunque realmente le ha colado nada más y nada menos que un pagaré de, aproximadamente, 20 millones de dólares. Süreyya y Akif disfrutan de una cita tremendamente especial. Nebahat les pilla y se tira a agredir a Süreyya mientras le recrimina a su marido que, sin ella, en realidad no sería nada. Akif le hace saber la verdad sobre el pagaré a su nombre, por lo que Nebahat no tarda en marcharse llorando, maldiciendo a ambos. Gokhan paga dinero a una chica del colegio con el objetivo de acabar con la relación entre Aybike y Berk. Cansu ha encontrado la carta en la que Akif cuenta toda la verdad sobre la muerte del padre de los hermanos y, evidentemente, se queda sin palabras.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Hermanos que se emite hoy?

De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Cansu se quedará completamente sin palabras al leer la carta. A pesar de todo, se negará en rotundo a contar nada a Ömer. Solamente le preguntará si sabe cómo murió su padre. Se dará cuenta, al instante, que el joven no tiene ni la más mínima idea de lo que pasó en realidad.

Ayten querrá estar con Orhan, pero él no estará preparado para una relación sentimental tras la muerte de su mujer. En cuanto a Ayla, no entenderá que su hijo le siga dando dinero a Gokhan, pero se desesperará al descubrir que también le está dando todo su patrimonio. Süreyya no comprenderá que Akif haya estafado a Nebahat. Ella solo quería que se divorciara.

Nebahat acusará a Süreyya de arrebatarle a su marido y Süsen escuchará todo. Como no podía ser de otra manera, se sentirá profundamente avergonzada por el comportamiento de su madre. No será capaz de entender que esté con un hombre casado. Süsen creerá que no le importa a ninguno de sus padres y le propondrá a Ömer que se casen. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.