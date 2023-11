Avance del capítulo 2 de ‘Cristo y Rey’: Bárbara tiene que dar una respuesta a Ángel

Las producciones españolas siguen siendo líder en el mercado audiovisual y las cifras lo demuestran. Recientemente, el público ha podido ser testigo del estreno en abierto de Cristo y Rey, una ficción que narra la historia de amor de la actriz Bárbara Rey y el que fue su marido, Ángel Cristo.

La serie emitió su primer episodio en Antena 3 el pasado miércoles 8 de noviembre. Un estreno absolutamente arrollador que contó con un recibimiento espectacular. Ahora, este 15 de noviembre regresa Cristo y Rey a la cadena y lo hace con su segundo capítulo. ¡Te lo contamos!

«No me quieren Chelo, no me quieren» 💔

El miércoles a las 22:45h, nuevo capítulo de #CristoYRey en @antena3com.

