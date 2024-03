Aurah Ruiz y Gorka protagonizan una fuerte discusión en ‘Supervivientes 2024’: «¡Sacas lo peor de nosotros!»

El pasado jueves pudimos disfrutar de la Gala 3 de Supervivientes 2024, presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, fuimos testigos de cómo Rocío Madrid se convirtió en la expulsada y puso rumbo a Playa Limbo. Además, vimos imágenes verdaderamente impactantes del desavenimiento de Arkano y la fortísima discusión de Aurah Ruiz con el resto de sus compañeros.

La situación comenzó por una siesta. «¡Ustedes están toda la tarde durmiendo!», exclamó Aurah Ruiz. «¿Qué no duermes? No me toques los cojones», respondió Gorka, visiblemente enfadado. «¿Eres sordo? ¿Eres sordo?», preguntó la canaria, lo que provocó que el vasco estallase como nunca: «¡Siempre estás igual! ¡Por encima de todos! Eres la mejor, la más guapa, la princesita de la playa. ¡Venga, vete para allá solita, maja!».

La monumental discusión entre Gorka y Aurah: «¡Nos tienes hasta aquí! ¡Sacas lo peor de nosotros!» #SVGala3 https://t.co/eTEBskq73U — Supervivientes (@Supervivientes) March 22, 2024

Fue entonces cuando Aurah Ruiz le preguntó si le quería dejar mal por un motivo concreto, a lo que el concursante volvió a responder: «¡Me quieres dejar mal tú!». Fue entonces cuando la mujer de Jesé Rodríguez volvió a decir que sus compañeros llevaban toda la tarde durmiendo, mientras que éstos aseguraban todo lo contrario: «Estamos todos reventados porque no paramos de hacer cosas», aseguró Blanca Manchón.

Aprovechando la ocasión, los compañeros de Aurah Ruiz le dejaron muy claro que siempre consigue sacar lo peor de ellos. Gorka, por su parte, añadió algo más: «Te estamos haciendo la comida y llevándotelo a la boca todos los días. Mira lo que haces. ¡Nos tienes hasta aquí! ¡Sacas lo peor de nosotros!». «No me la llenes más», pidió Aurah.

«No te pases de lista porque los listos somos nosotros», aseguró el entrenador personal, mientras que Aurah Ruiz continuó tensando la cuerda: «Es la realidad, ¿qué quieres?». Fue entonces cuando Gorka volvió a estallar, esta vez como nunca: «¡No haces una mierda! ¡No haces nada!», exclamó, entre gritos.

Blanca Manchón, por su parte, no pudo evitar romper a llorar por culpa de Aurah Ruiz, asegurando que sacaba lo peor de las personas: «Nos estamos dejando aquí la piel». Por si fuera poco, la canaria atacó a Rocío Madrid, haciéndole saber que ojalá fuese la próxima expulsada. Ésta, lejos de callarse, dijo que si se fuera lo haría con la cabeza muy alta, al contrario que ella: «Te vas a ir mirando al suelo de la vergüenza de lo que has hecho con todos nosotros. Eres un demonio».

Aurah Ruiz vuelve a enfrentarse a sus compañeros de Supervivientes 2024: «Convivir con ustedes es jodido»

Lejos de que todo quedase ahí, por la noche volvió a haber otra fuerte discusión. Todo comenzó cuando Aurah Ruiz hizo el siguiente comentario: «Anoche no dormí casi nada, hoy durmieron siesta y yo no dormí siesta». Por ese motivo, anunció que ella iba a dormir esa noche en la ‘esterilla deluxe’: «Desde que llegamos yo nunca la pedí».

Unas palabras que provocaron que Torres hablase para dejar algo claro: «No seas falsa ni mentirosa. Ayer dijiste que te la quedabas tú y hoy no». Rocío Madrid no pudo evitar hablar, dirigiéndose a su compañera: «Eres una vergüenza». Ante sus compañeros, la nueva habitante de Playa Limbo compartió su teoría: «Se siente intocable porque está por encima de todo».

Al día siguiente, Arkano trató de hablar con ella para hacerle una pregunta muy concreta: «¿Tienes razones para tratarnos sin empatía, como si fuéramos mierda?». Como respuesta, la canaria aseguró que era exactamente lo que ellos estaban haciendo con ella: «Convivir con ustedes es jodido».