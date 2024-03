No es ningún secreto que Ángel Cristo Jr se ha convertido, inevitablemente, en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2024. Y siendo honestos, no es para menos. Desde que empezó su aventura en los Cayos Cochinos, ha tenido numerosos enfrentamientos con la gran mayoría de sus compañeros.

Esto ha hecho posible que, desde que comenzó Supervivientes 2024, esté entre los nominados. A pesar de todo, la audiencia continúa apostando por él. Algo que volvió a ocurrir el pasado jueves 21 de marzo en la Gala 3 del reality. En la ceremonia de salvación, Ángel Cristo Jr se salvó mientras que Rocío Madrid y Miri continuaban en la cuerda floja.

Rocío continúa nominada 💥 Ángel Cristo se salva de la expulsión 🙌 🏝️ #SVGala3

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/UD0XpHQNEB — Supervivientes (@Supervivientes) March 21, 2024

El concursante de Supervivientes 2024 celebró su salvación, mientras agradecía al público por haberlo hecho. Jorge Javier Vázquez, por su parte, quiso saber qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos: «Yo tengo curiosidad, Ángel. Felicidades. ¿Me permites que te la diga?». «Sí, dime», respondió Ángel.

«Oye, en estos momentos, tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre. Tengo muy buena relación con ella», comenzó diciendo el presentador de Supervivientes 2024. Fue entonces cuando el concursante le interrumpió para hacer un comentario que dejó descolocado a Jorge Javier: «Eso me han dicho, que es un cuento chino», refiriéndose al formato presentado por Vázquez que fue cancelado por no obtener los resultados esperados.

El presentador decidió no responder en ese momento y continuar con su planteamiento: «Estaba pensando, Ángel, tú qué crees. Esto no lo he hablado con ella. ¿Tú crees que ella querrá que continúes o no?». El concursante no tardó en responder: «Pues la verdad te digo, sinceramente, no lo sé. Depende…», mientras que Vázquez volvió a preguntar: «Ángel, ¿de qué depende?».

«Yo aquí he venido a estar en el concurso con mis compañeros, no a hablar de mi familia aunque, inevitablemente, se habla», comenzó respondiendo el hijo de Bárbara Rey. «No creo que tenga ningún problema, porque yo no he venido a seguir hablando de eso». Fue entonces cuando, finalmente, Jorge Javier Vázquez se pronunció ante el comentario en el que el superviviente hacía mención a su antiguo programa.

«Ángel, te quiero decir que a mí no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado, en su punto», aseguró. Por si fuera poco, añadió entre risas: «Y, chico, con el de cuentos chinos lo has clavado. Cerramos conexión». Ya en plató, el presentador no dudó un solo segundo en dirigirse a Ana, la novia de Ángel Cristo Jr: «A mí esa cosa me mata. Un comentario bien colocado en una función en el teatro. Es que hijo, ¡qué bien está eso!».