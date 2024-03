El pasado jueves 21 de marzo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, fuimos testigos de un significativo cambio de equipos para que estuvieran más equilibrados, supimos que Rocío Madrid ponía rumbo a Playa Limbo tras ser expulsada y, además, vimos el preocupante desvanecimiento que sufrió Arkano.

No es ningún secreto que el freestyler no está pasando por su mejor momento desde que esta aventura comenzó. Los días y la falta de comida empiezan a pesar considerablemente, hasta tal punto que la energía comienza a brillar por su ausencia. Durante su estancia en la Playa, Arkano sufrió un desvanecimiento en el que Javier Ungría tuvo que cogerle para evitar que cayese al suelo.

En plató, Jorge Javier Vázquez dio paso a ese escalofriante vídeo. Todo ello mientras el concursante de Supervivientes 2024 se sinceró sobre cómo vivió ese instante aunque lo cierto es que las imágenes hablaban por sí solas: «Ha sido un momento en el que he salido de esta realidad», reconoció el rapero en la Gala 3.

Por si fuera poco, Arkano quiso ir muchísimo más allá a la hora de explicar cómo recuerda ese momento: «Se me ha ido todo a negro. De repente, estaba volviendo y no sabía dónde estaba. He pasado mucho miedo», reconoció. Sin duda, el concursante ha protagonizado una de las imágenes más preocupantes e impactantes de lo que llevamos de edición.

Una vez en Palapa, el freestyler reconoció que no estaba siendo una semana fácil y además, tras a este desvanecimiento, no podía evitar continuar de bajón. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para dar ánimos al concursante de Supervivientes 2024: «Estáis adaptándoos, enfrentados a una nueva realidad. Hay que seguir y hay que aguantar».

Rocío Madrid se despide de Arkano, su gran compañero en Supervivientes 2024: «Me lo llevo para el resto de mi vida»

Tras la salvación de Ángel Cristo Jr prácticamente al principio de la noche, Rocío Madrid y Miri se jugaban la expulsión. Tras la división de equipos y la llegada a Palapa, Jorge Javier Vázquez comenzó a formular la famosa frase: «El público ha decidido que se salve de la expulsión… ¡Miri!», exclamó.

«Rocío, qué pena me da», aseguró el presentador de Supervivientes 2024. Ella no tardó en hablar tras haber sido la segunda expulsada de la edición: «A mí me da pena por un lado. Por otro no. Es cierto que desde que empezó el concurso, me he sentido bastante desubicada aquí. Aunque siempre lo encaro desde el humor e intento que no se me note, he estado bastante fastidiada a nivel personal. Lo estaba llevando regular. Para mí es casi como una bendición».

Mientras Rocío Madrid hablaba, Arkano no dejaba de mirarla, visiblemente emocionado. Jorge Javier Vázquez se dio cuenta y lo hizo saber en directo. Esto provocó que los dos se dieran un emotivo abrazo, mientras que Rocío Madrid dejaba algo claro antes de abandonar la Palapa: «Me lo llevo para el resto de mi vida y es un tesoro para mí haberlo conocido aquí».