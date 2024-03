Ángel Cristo Jr lanza un desgarrador mensaje a su hija desde ‘Supervivientes 2024’: «Estoy aquí por ella»

El pasado lunes 18 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie presentada por Carlos Sobera. Fue una gala tremendamente especial, sobre todo para Javier Ungría, Mario González, Pedro García Aguado y Ángel Cristo Jr ya que, con motivo del Día del Padre, recibieron una gran sorpresa.

Para comenzar, debemos saber que los cuatro concursantes de Supervivientes 2024 tuvieron que enfrentarse a un menú de lo más peculiar. Estamos hablando de nada más y nada menos que bandejas de casquería. El primero en enfrentarse a esta situación fue Javier Ungría, que le tocó comer gelatina de anchoa.

El siguiente fue Mario González, líder de Playa Condena, que tuvo la mala suerte de que le tocasen nada más y nada menos que ojos de vaca. Algo tan desagradable que, incluso, provocó que Laura Madrueño tuviese arcadas. En cuanto a Pedro García Aguado no pensó mucho el hecho de comerse unos testículos de cerdo. Por último, llegó uno de los turnos más esperados, el de Ángel Cristo Jr.

La gran emoción de Javier Ungría, @pgaguado , Mario González y Ángel Cristo al escuchar a sus hijos por el Día del Padre 😢❤ #TierraDeNadie2 https://t.co/cRhmsxuXtg — Supervivientes (@Supervivientes) March 19, 2024

No tardó en descubrir que tenía que comerse nada más y nada menos que una lengua de vaca. Aunque intentó comérsela, le fue realmente imposible: «Está durísimo. Tenéis que poner cosas blanditas, que yo no tengo los dientes para esto. Tengo dientes falsos». A pesar de todo no se rindió y volvió a intentarlo, pero las arcadas no tardaron en aparecer. «Si me dais otra cosa, me como lo que sea», propuso el hijo de Bárbara Rey. Finalmente, la organización del reality que se emite en Telecinco le dejó comerse un trozo de gelatina de anchoa, tal y como hizo minutos antes Javier Ungría.

Después de ver cómo sus compañeros de Supervivientes 2024 habían recibido mensajes de sus hijos, y a pesar del esfuerzo, Ángel Cristo Jr era consciente de que no iba a poder escuchar a su pequeña: «Seguro que no tengo mensaje de mi hija, no se lo habrán permitido», aseguró. Justo después, tuvo la oportunidad de escuchar a la hija de Ana, su pareja. Emocionado, el concursante reconoció lo siguiente: «Intento hacer de padre vivo e intento cuidarla igual que a mi hija pequeña».

Ante este complicado momento, y tras confirmar que sus sospechas eran ciertas, el hermano de Sofía Cristo aprovechó la ocasión para dedicar un emotivo y desgarrador mensaje a su pequeña: «Me gustaría decirle a mi hija que es muy pequeña para que entienda lo que nos están haciendo». Además, añadió: «Son cinco años donde no la han dejado nunca pasar el día del padre conmigo y lo que quiero decirle es que estoy aquí por ella, porque es el amor de mi vida, y para que nunca nada ni nadie nos vuelva a separar».