Audiencias de ayer, lunes 29 de septiembre, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘MasterChef Celebrity’

La batalla de las noches se sigue saldando con victorias para El Hormiguero, aunque este lunes 29 de septiembre el duelo ha estado más ajustado, ya que David Broncano y los suyos han conseguido acortar distancias con Antena 3 después de que la semana pasada no pudieran hacer nada por liderar. También hay que destacar la buena subida de El precio de…, el programa de Telecinco, que vive una subida respecto a la semana pasada gracias a un tema tan clásico como es Isabel Pantoja, de la que repasaron su pasado con Julián Muñoz y Encarna Sánchez.

Pablo Motos mantiene el control en la primera parte de la noche, donde recibió a la actriz Carmen Maura. Las hormigas más famosas de la televisión reunieron al 14,5 % y 1.745.000 espectadores. Ganan, pero lo hacen con la menor diferencia en días respecto a su rival en La 1, que crece hasta un 13,2 % y 1.610.000, logrando su emisión más vista en dos semanas. En horario de estricta coincidencia, la distancia es de menos de un punto: 14.3 % frente al 13.6 %.

La guerra por la tercera posición está más igualada que nunca, una batalla en la que Telecinco vuelve a vencer gracias a Supervivientes All Stars: Última Hora, que logra reunir al 7,9 % de la audiencia con los resúmenes de lo que ocurre en Honduras. Por detrás, First Dates le pisa los talones desde Cuatro (su cadena hermana pequeña) con un 7,7 %, adelantando a El Intermedio por una décima: 7,6 %. Lejos, aunque manteniendo buenos datos para La 2, se queda Cifras y letras, que este lunes sólo pudo reunir al 5,9 % de cuota y 719.000 espectadores.

La segunda parte de la noche en las audiencias del lunes 29 de septiembre de 2025 ha sido para MasterChef Celebrity, que domina con una nueva gala gracias a reunir 13,2 % y 747.000 sufridos espectadores que tuvieron que aguantar hasta las dos de la madrugada para conocer al nuevo eliminado.

Renacer, la serie turca de los lunes y martes de Antena 3, crece medio punto respecto a la semana pasada y alcanza 11,5 % y 738.000 espectadores. Gana por apenas cuatro décimas a El precio de…, el espacio de Santi Acosta, que crece más de dos puntos en una semana gracias a tocar a toda una clásica del corazón como es Isabel Pantoja.

Muy por detrás, las segundas cadenas se quedan lejos de cualquier tipo de pelea por algo importantes con datos muy bajos en sus noches. Cuatro no despega con las nuevas entregas de Territorio Pampliega (4.7%), mientras que laSexta sigue esperando como ‘agua de mayo’ el regreso de Alberto Chicote a sus noches. Ayer, el informativo especial dedicado a las lluvias que azotaron Valencia logró un correcto 5,2 % y 479.000 espectadores, pero después, la película Quien a hierro mata no pasó del 3,6 %.

Los datos de las noches de la segunda cadena de Atresmedia son tan complicados, que hasta La 2 consiguió mejorarlos con su contenedor Cine clásico, en la que se emitió la película La muerte tenía un precio: 4,6 % y 479.000 espectadores.

Otros datos a destacar de las audiencias del lunes 29 de septiembre

Como es habitual, los concursos de Antena 3 siguen sin rival. Por la tarde, Pasapalabra manda con un espectacular 20,1 % y 1.899.000, mientras que La Ruleta de la suerte le sigue los pasos por la mañana con un brutal 22,7 % de cuota y reuniendo a 1.752.000 espectadores, datos imposibles para la mayoría de programas.

También en la mañana hay que destacar los buenos datos de Ana Rosa Quintana, que sigue marcando el pulso de la actualidad con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que logró reunir al 16,4 % y 407.000 televidentes.