‘Así es la vida’: Alejandra Rubio confiesa cuál es el tatuaje del que se arrepiente

Rosalía y Rauw Alejandro han roto oficialmente y no son pocos los que se preguntan sobre qué pasará con los tatuajes que tienen dedicados al otro en su piel. Durante la relación, los cantantes decidieron tatuarse sus iniciales. A raíz de este tema, en Así es la vida han repasado con sus colaboradores esos diseños que se han grabado en la piel y de los que ahora se arrepienten.

Desde luego el puertorriqueño y la catalana no son las primeras celebrities que deciden tatuarse algo relacionado con su pareja, rompen y luego se ven obligados a cubrirlo con otro motivo o a borrárselo. Bien es cierto que cualquiera puede arrepentirse de un diseño que se haya hecho por muchos motivos diferentes a una ruptura.

Este es el caso de Alejandra Rubio que se ha sincerado en el programa y ha comentado cuál es el diseño del que se arrepiente. “Qué vergüenza, esto es un poco personal”, comenzaba diciendo la colaboradora.

Muchos adolescentes se embarcan desde muy jóvenes en el mundo de la tinta y empiezan a tatuarse a temprana edad. Este es uno de esos motivos por los que al final te puedes acabar arrepintiendo de un tatuaje al pensarlo mejor unos años después. Esto es lo que le ha pasado a la hija de Terelu según cuenta ella misma, ya que ahora mismo posee casi 30 diseños en su piel. “El que no me gusta es este”, ha desvelado señalándose el brazo.

“Es el eterno retorno, un dragón mordiéndose la cola”, ha explicado Alejandra Rubio en Así es la vida. “Tengo que admitir que cuando me pusieron el calco pensé: ‘¿Cómo me voy a hacer esto?”, ha recordado. Sin embargo, al final hizo caso omiso a sus pensamientos: “Fui a la aventura”. “Cuando me visto un poco más mona, pienso que por qué tengo un círculo en el brazo”, ha terminado reconociendo la colaboradora.