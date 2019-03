Ariana Grande saca su propia bebida en Starbucks… Y no podemos esperar a probarla

Ariana Grande está pasando por su mejor época: el 17 de agosto del pasado año se estrenó su álbum Sweetener, todo un éxito de ventas. Sin embargo, no se conformó y el 8 de febrero de 2019, solo seis meses después, publicó su último álbum: Thank U, Next, con hits como 7 rings o la canción homónima, Thank U, Next. Pero tampoco se queda satisfecha: ¡ahora quiere su propia bebida en Starbucks!

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy Ariana Grande colabora con Starbucks presentando su propia bebida en la carta de la famosa cafetería. Se supone que iba a permanecer en incógnito hasta el día de su estreno, pero un empleado de Starbucks ha filtrado fotos en las que se revela la esperada bebida.

this is what Ariana is promoting with starbucks, she got her own drink and for international women’s day we’re going to be playing playlists of songs by her or songs chosen by her

