Arantxa del Sol reaparece y se pronuncia sobre la final de ‘Supervivientes 2024’

El pasado martes 18 de junio Supervivientes 2024 cerró de forma definitiva su controvertida edición. El popular reality de supervivencia se ha visto envuelto en numerosas polémicas desde el día uno de su emisión, siendo una de ellas el caso de Arantxa del Sol con Ángel Cristo Jr.

Recordemos que, el pasado mes de mayo, la reconocida modelo y presentadora rompió su silencio y reveló el motivo por el que no quería saber nada del hijo de Bárbara Rey. Una confesión que fue el principio de su final en la cadena española.

Arantxa del Sol desvela lo que pasó en la lancha: «Estaba contando mentiras de la relación de su mujer y mi marido» #ConexiónHonduras10 https://t.co/pUAsEdHLiU — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2024

Arantxa del Sol se sintió muy herida por las declaraciones de Ángel Cristo Jr, quien dejó caer que su marido y la novia de él eran muy cercanos. «Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ‘ladilla y parásito’. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ‘ya te vale’», explicó Arantxa del Sol en su paso por Supervivientes: Conexión Honduras.

Ante estas declaraciones, el grupo de Mediaset España se vio en la obligación de tomara cartas en el asunto y vetar a la ex superviviente en la cadena. «Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la ex concursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la ex participante en las galas del reality», informaron públicamente.

Una desvinculación del concurso bastante tajante que, indudablemente, ha marcado de la peor manera el desenlace de la ex presentadora con la cadena de televisión. Pero, lejos de quedarse callada después la gran gala final, ha querido pronunciarse tras la victoria de Pedro García Aguado.

Arantxa del Sol habla sobre la victoria de Pedro García Aguado

La victoria del que fue el presentador de Hermano Mayor ha acaparado los titulares de numerosos medios de comunicación. Al respecto, las cuentas de Instagram de Supervivientes y Telecinco han compartido de manera simultánea un video donde se muestra el momento de la victoria.

«Muchísimas felicidades, Pedro García Aguado», ha exclamado Arantxa del Sol. «Qué de buenos recuerdos guardaré del programa que hemos compartido. Eres un súper senior», concluyó. Unas palabras con las que ha dejado claro que está muy feliz por la victoria de su compañero de reality.

Cabe recordar que Pedro García Aguado se jugó la victoria final junto a Rubén Torres. Ambos participantes lograron conquistar al público durante los últimos tres meses, pero fue el deportista olímpico quien se alzó con el cheque de 200.000 euros.

El final de una edición que deja la puerta abierta a Supervivientes All Stars. Un nuevo formato nunca antes visto en la pequeña pantalla que despega de forma oficial este jueves 20 de junio.