Arantxa del Sol, vetada de ‘Supervivientes 2024’ tras confesar haber agredido a Ángel Cristo Jr

La experiencia de Arantxa del Sol en Supervivientes 2024 podría calificarse de haber sido una auténtica montaña rusa de emociones. La ex modelo regresó a España, hace unas semanas, tras haber sido expulsada de la edición por decisión del televoto del público. Sin embargo, poco podría presagiar sobre lo que viviría nada más llegar a la capital española.

Una de las grandes polémicas de la edición ha estado relacionada con el conflicto que tiene con Ángel Cristo Jr. A pesar de los intentos de los presentadores del formato, ninguno de los dos involucrados ha revelado el motivo por el que Arantxa del Sol le ha plantado bandera roja al hijo de Bárbara Rey, hasta ahora.

La pasada noche del 12 de mayo, durante la gala de Supervivientes: Conexión Honduras, la ex participante de la edición rompió su silencio y se sinceró. Un encuentro donde habló sobre los altercados y malentendidos que ha tenido con Ángel Cristo Jr y con Ana Herminia, su pareja, la cual es también amiga de su marido, Finito de Córdoba.

«Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso», comenzó explicando Arantxa del Sol durante su intervención en el debate. «Me sentí muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia y yo por Ángel», agregó. Fue entonces cuando reveló el gran misterio.

«Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ‘ladilla y parásito’. Le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: ‘ya te vale», ha confesado. Unas palabras con las que dejaba a todos los presentes en el plató completamente estupefactos.

Arantxa del Sol desvela lo que pasó en la lancha: «Estaba contando mentiras de la relación de su mujer y mi marido» #ConexiónHonduras10 https://t.co/pUAsEdHLiU — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2024

Mediaset España decide prescindir de la ex modelo

Arantxa del Sol se justificaba señalando que en ese momento estaba «muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando». Pero, lejos de dejarlo ahí, dio más detalles de lo sucedido. «La más fuerte, lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido», aclaró.

Una confesión que no ha dejado indiferente a nadie y que ha provocado que Mediaset España tome medidas al respecto. De esta manera, y a través de un comunicado, el grupo de comunicación ha informado que han decidido vetar a la ex modelo en todos los programas que estén relacionados con el concurso.

«Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la ex concursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la ex participante en las galas del reality», han informado. Una última sentencia que finaliza el paso de la asturiana por el concurso de la peor manera posible.