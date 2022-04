El pasado jueves pudimos disfrutar del estreno de ‘Supervivientes 2022’. Una edición de lo más esperada por todos sus seguidores. No es ningún secreto que fue una noche absolutamente mágica no solamente para los 16 nuevos concursantes, sino también para todo el equipo. Y es que consiguieron nada más y nada menos que un 21,7% de cuota de pantalla.

Nada más terminar los saltos desde el helicóptero, supimos que Marta Peñate y Anabel Pantoja fueron elegidas como las favoritas. Por lo tanto, eran las capitanas de dos equipos que ellas mismas han ido formando, eligiendo uno por uno a cada uno de sus compañeros. La sobrina de Isabel Pantoja no dudó en contar con Anuar Beno, cuñado de Isa Pantoja, en sus filas.

El hermano de Asraf, por su parte, se había convertido en tema de conversación en España sin él tener la más mínima idea. Y todo por su vídeo de presentación. El joven, que no había tenido presencia en televisión más allá que ser defensor de Asraf en ‘La casa fuerte 2’, llegaba a ‘Supervivientes 2022’ con mucha fuerza. Pero, sobre todo, con una inesperada confesión.

En esa pieza que todos los concursantes del reality graban para que la audiencia les conozca mejor, Anuar Beno lanzó una contundente pulla contra Isa Pantoja: “Esa mujer no es de mi agrado”, soltó, de un instante a otro. Lejos de que todo quede ahí, el robinsón fue más allá: “Yo decía ‘A ver cuánto dura la gracia’… Pero bueno, a lo callado llevan tres años”.

Estas palabras hicieron que Isa Pantoja, quien se encontraba en plató para defender a su prima Anabel, reaccionara prácticamente al instante. Jorge Javier Vázquez fue directo: “¿Tú esto lo sabías?”. La hija de la tonadillera fue completamente sincera: “He flipado, se me ha quedado la cara de cuadro… Yo no sabía eso”.

Osea… Q el Anuar acaba de soltar así a lo tonto q Isa no es de su agrado? Pues amigo, tu estás concursando en SV gracias a q tu hermano es su novio, chaval! #SVGala1 #Supervivientes2022 pic.twitter.com/IqGj7GOO9M — DramaIntensa 🥚🦉 (@DramaIntensa) April 21, 2022

Además, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ quiso añadir algo más: “Que yo sepa siempre nos habíamos llevado muy bien. Estuve con él un día antes de que se fuera”. Tirando de la madurez que le caracteriza, Isa Pantoja quiso dejar algo claro: “Vosotros sabéis cómo es mi situación familiar, que mi madre no tiene relación con Asraf. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a estar con él”.

Tras este planteamiento, la hermana de Kiko Rivera fue directa: “Por respeto a que es su hermano, si él no lo tiene hacia mí, yo sí que lo voy a tener hacia él”. El público presente en el plató no tardó en arrancar a aplaudir mientras que Jorge Javier Vázquez, que ejercía de presentador, elogió de nuevo su madurez.