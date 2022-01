El pasado viernes, Antonio David Flores emitía un comunicado a través de su canal de YouTube donde, entre otras cuestiones, confirmaba su nueva relación con la periodista, Marta Riesco.

En él, hablaba de su nueva ilusión: “Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación” afirmaba el exguardia civil. Tampoco quiso olvidarse de su expareja: “Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo” aseguraba.

Finalizaba defendiendo a su hija, quien ha estado sufriendo mucho en las últimas semanas como consecuencia de la situación sentimental de su padre: “Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierte a mí”, sentenciaba el malagueño.

Respecto al estado de Olga Moreno, el ex colaborador de ‘Sálvame’ ha querido hacer hincapié en que ambos están intentando mantener una relación cordial, algo que por el momento dista con el dolor de su expareja, tal y como pudimos ver en su intervención el pasado jueves en ‘El programa de AR’, donde defendió a capa y espada a Rocío Flores: “Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, todo va a estar bien. Creo que se lo diga públicamente” sentenció la sevillana.

Olga, destrozada, sorprende a Rocío Flores dando la cara en directo para mostrarle su apoyo: «Sabemos lo que ha pasado, ella sabe lo que ha sufrido»



No fue hasta el pasado domingo cuando el exguardia civil se pronunció sobre su relación sentimental en ‘Viva la vida’, donde ha insistido en su derecho a rehacer su vida: “Llevo tres meses separado y tengo derecho a ser feliz. Me encuentro en un momento en el que quiero estar bien”.

Ante este tsunami mediático, Antonio David Flores permanece en Málaga, mientras que su nuevo amor se ha refugiado en su casa de Madrid. Diferente ha sido la situación de Olga, quien se trasladó a Sevilla para rodearse de su familia ante esta complicada etapa.