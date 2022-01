Rocío Flores se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. La joven ha dado la cara en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ después de que saliera a la luz la relación entre su padre, Antonio David Flores, y su amiga, la reportera Marta Riesco. No obstante, tal y como ha puntualizado Olga Moreno, ninguna de las dos sabía nada de esta relación.

«Rocío no sabía nada. No sabíamos nada. Ella y yo sabemos lo que ha pasado. He intentado ser lo mas franca posible», ha asegurado la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ totalmente destrozada a través de una llamada en directo al programa.

Por su parte, Marta Riesco, ha confesado en el plató del programa que «no se siente responsable» de lo que está pasando y que está «enamorada» de Antonio David, muy nerviosa, sincerándose ante las preguntas de Joaquín Prat. Por su parte, Rocío Flores ha querido responder las palabras de Marta Riesco, ya que comparten trabajo en el mismo programa.

🔵 Olga Moreno, en directo: «Rocío Flores no sabía absolutamente nada» #AR13E > https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/FN3aOhgm0c — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 13, 2022

«Yo por la parte que me toca, independientemente de todo esto que haya surgido ahora, respeto a Marta como periodista como profesional, y siempre le he estado muy agradecida porque fue de las pocas personas periodistas junto con quien más lo sabe, que no lo voy a nombrar, que dio la cara por mí y sobre todo me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. Ella lo sabe, estaré eternamente agradecida por esa parte», ha expresado la joven.

«Somos compañeras, sí que es verdad que tenemos una amistad, ella me respeta a mí y yo la respeto a ella, los tiempos que considero marcarme, respeto a mi padre, que busque su felicidad, mi opinión de cómo se han producido las cosas me lo guardo y yo no tengo nada en contra de ti, te respeto y poco más te puedo decir», ha zanjado la joven. «No es que no me haga gracia es que prefiero no meterme en la vida de él y de ella», ha concluido.