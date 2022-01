Antonio David Flores y Marta Riesco se han convertido en protagonistas de la prensa del corazón después de ser portada de ‘Lecturas’. La revista, en exclusiva, ha asegurado que la periodista y el ex marido de Rocío Carrasco están viviendo juntos. Una situación que no han tardado en comentar en ‘Sálvame’, siendo Kiko Hernández uno de los más contundentes.

El pasado miércoles 12 de enero, Antonio Rossi confirmó la información de ‘Lecturas’ durante su participación en ‘El programa de Ana Rosa’. El periodista lo hizo con la autorización expresa de Marta Riesco: “Me ha reconocido que no quiere hablar del asunto pero que no se puede negar lo evidente”. Además, añadió: “Empezaron a partir de que se hizo oficial la separación, antes no”.

En el plató de ‘Sálvame’ no tardaron en tratar de buscar la reacción de dos de las protagonistas de esta historia. Estamos hablando, cómo no, de Olga Moreno y Rocío Flores. Respecto a la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, Kiko Hernández ha dado a conocer una información que no ha dejado indiferente a nadie.

Kiko Hernández: “Rocío Flores sabía la relación de su padre con Marta Riesco y va poniendo a parir a Olga. Nos han vendido la imagen de familia feliz y no es así” #yoveosalvame pic.twitter.com/Q170u204xF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 12, 2022

El tertuliano se ha mostrado de lo más contundente: “La íntima amiga de Marta Riesco se llama Rocío Flores y conocía esta relación”. Por si fuera poco, Kiko Hernández quiso ir mucho más allá: “Son íntimas amigas, y Rocío va poniendo a parir a Olga. La va poniendo a parir en Mediaset”. Unas palabras que dejaron completamente en shock a los compañeros.

Marta López, como era de esperar, no ha tardado en negar la información que ha compartido su gran amigo. Es más, quiso dejar claro que tanto Olga Moreno como Rocío Flores mantienen una relación de lo más cordial. “Es muy grave lo que estáis diciendo”, aseguró la también colaboradora de ‘Ya es mediodía’.

Al ver que no obtenía ningún tipo de respaldo por parte de ningún compañero, Marta López recordó que, en la actualidad, es una de las mejores amigas de Olga Moreno. Por lo tanto, sabe de primera mano la relación tan especial que tendrían la ganadora de ‘Supervivientes 2021’ y la hija de su ex marido.