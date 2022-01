Kiko Hernández empezó el año cambiándose de domicilio, ni más ni menos que a un chalet que está valorado en 2,5 millones de euros. La noticia ha recibido numerosos comentarios por parte de sus compañeros de trabajo, algo que no ha gustado en absoluto al colaborador de ‘Sálvame’.

Como no podía ser de otra manera, el pasado martes se trataron algunos temas entre los que se encontraba el cambio de domicilio del colaborador. El programa ‘Sálvame’ llevó a dos interioristas que analizaron la casa, criticando algunos aspectos de esta como la escasez de muebles en un espacio tan amplio, que mantuviera el hule en la mesa de la cocina y que mantenga muebles económicos en un espacio tan lujoso.

Y es que esto, ha sentado muy mal al periodista que ha querido dirigirse a los interioristas que analizaron críticamente su nueva casa: “Lo único bueno que tengo en mi casa, comprado hace 10 o 20 años, es mi dormitorio, que dice usted que es de una tienda low cost. Los mandé hacer a los de la banderita verde”, respondía de manera contundente.

Kiko Hernández responde a las críticas por su nueva casa de dos millones y medio de euros https://t.co/Wx6z0us8r0 — Telecinco (@telecincoes) January 11, 2022

Esta sería la primera de sus víctimas de la tarde. A continuación, Kiko Hernández se dirigió a uno de sus compañeros, Gustavo González: “Que no te gusta mi casa… Que lo digas tú, que te pones unos calcetines horrorosos y unas camisetas de menos talla con la barriga que tienes. Que tu casa huele a coliflor. Tus muebles son una auténtica mierda” le contestó. Tras Gustavo, continuó la dureza de las respuestas. La siguiente en la lista era Carmen Alcayde: “¿Por qué te llaman mofe? El otro día te llamaron mofe en Telemadrid. Que lo explique, igual algún día por el olor…” le dejó caer.

A continuación, sería el turno del ex participante de ‘Secret Story’: “Miguel Frigenti, yo he visto tu casita y era para ponerle un lacito. Ojalá con 45 años puedas tener una casa donde seas tan feliz como yo soy en la mía», ha deseado. «Aunque con los 40.000 euros que tienes en el banco no vas a poder, que te lo vi yo” sentenció.

Kiko quiso hacer hincapié haciendo en las críticas que había recibido: “Podéis comentar mi casa, pero luego puedo yo venir y repartir hostias. Me encanta que me deis caña, pero yo reparto también eh” finalizó el ex concursante de ‘Gran Hermano’.