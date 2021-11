El pasado martes, inevitablemente, Carmen Alcayde se convirtió en una de las protagonistas del programa ‘Sálvame’. El programa de Telecinco no dudó en dar a conocer una información que no dejó indiferente a nadie: presuntamente, hace veinte años, la colaboradora habría sido infiel a su marido.

Como era de esperar, Carmen Alcayde ha negado en rotundo la información ofrecida por el programa. Lejos de que todo quede ahí, ha reconocido que se siente muy decepcionada. Debemos tener en cuenta que, durante toda la tarde, ‘Sálvame’ fue otorgando pequeños adelantos de lo que estaba a punto de ocurrir. Al final de la misma se destapó la bomba.

“Este tema no me gusta nada que salga. No por mí, sino porque implica a una persona que no es famosa y porque puede afectar a su vida”, reconoció la colaboradora. El punto de inflexión llegó cuando el programa aseguró que esta información tenía una estrecha relación con el trabajo que realizó en Marbella, durante el programa ‘Al descubierto’.

Es entonces cuando la protagonista aseguró que “hacíamos programas de investigación sobre diferentes temas, y este en concreto, que fuimos a Marbella y a Ibiza, estábamos intentando destapar tramas de tráfico de drogas, de gente que pasaba en las discotecas y estas movidas de la noche”. Al rato, ‘Sálvame’ quiso ir más allá: “Carmen mantuvo relaciones íntimas estando ya comprometida. Y no estaba sola, estaba con una amiga suya”.

La colaboradora se enfrenta a una de sus tardes más duras en ‘Sálvame’ 😱 #yoveosalvame https://t.co/af4xqxao27 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 16, 2021

Lo cierto es que, al escuchar esta voz en off, la colaboradora se mostró contundente: “No tengo nada que ocultar, pero sí hay una historia que no es agradable de contar. Aun así, es muy fuerte que no se diga ni supuestamente ni nada, que se asegure de ese modo una infidelidad”. Kiko Matamoros quiso dejar claro que había imágenes de lo sucedido, a lo que Carmen recordó que esta noticia no era ningún secreto.

Y es que, según la protagonista de la historia, Dinio García la había utilizado. Lo que la colaboradora no esperaba es que iban a contar con el testimonio del ex concursante de ‘Gran Hermano VIP 7’. “Conozco a Carmen de hace 20 años. Me hizo una trampa muy fea con una cámara oculta. Le abrí mi casa a ella y a su amiga, por eso no entiendo que me hicieran una cámara oculta”, aseguró.

Dinio asegura que hizo un trío con Carmen Alcayde y ella lo niega rotundamente: «Es mentira» https://t.co/4r41SUe8zg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 16, 2021

Por si fuera poco, el actor quiso ir más allá: “Tuvimos una noche loca ella, su compañera y yo. Y eso lo juro por Dios. Tengo fotos de esa noche, y ella estaba casada. El daño que me quiso hacer no tiene nombre”. Después de escuchar estas declaraciones, Carmen Alcayde quiso dirigirse a Dinio: “Sabes que es absolutamente mentira lo que acabas de contar. No quiero seguir a no ser que me obliguen los directores”. Además, añadió: “No tengo miedo a nada. Esto pasó cuando tenía 27 años, llevaba desde los 20 trabajando en la tele”.

Lo cierto es que Alcayde aprovechó la ocasión para aclarar todo a sus compañeros, sin dejar de referirse al actor: “Simplemente me mandaron a Marbella a hacer un reportaje. Contigo no destapé nada, simplemente me hablaste del bar de un amigo donde se hacían cosas. Y entiendo que a eso es a lo que te refieres con todo el daño que te hice”. Aunque la tertuliana haya exigido ver las pruebas, lo cierto es que aún no se las han mostrado.