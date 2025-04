Andy y Lucas lo tienen claro: «Deberíamos haber parado antes»

Andy y Lucas están en plena celebración de sus 20 años de carrera musical, aunque esto coincide con su despedida, que no se sabe si será temporal, debido a los problemas de corazón de Lucas. Los cantantes han querido pasar por el plató de TardeAR, el programa de Telecinco, para hablar de todas las polémicas que están teniendo que sufrir en los últimos tiempos, especialmente tras la operación de nariz de Lucas, algo que le hizo convertirse en uno de los temas más comentados del país.

El artista ha sido motivo de burla por millones de personas por una operación estética que no salió bien, algo que él mismo ha reconocido que fue su culpa, ya que no tuvo el suficiente cuidado con el postoperatorio. Las consecuencias son más que visibles en su rostro, tanto que tendrá que seguir con su nariz deformada durante más tiempo, hasta que vuelva a pasar por el quirófano, aunque para eso tendrán que pasar unos meses tras tener que retrasar la intervención.

Pero no es la única polémica, ya que en febrero volvieron a ser noticia por su actuación en la final de la Copa del Rey de Baloncesto. En mitad del Gran Canaria Arena, pabellón en el que se celebró, salieron a cantar algunos de sus éxitos como Son de amores, pero el resultado no fue el esperado, algo por lo que les llovieron las críticas, aunque ellos se han justificado, por culpa de las limitaciones de sonido.

Una vez en el plató, Andy y Lucas han querido dejar claro que, pese a todo, están en un gran momento: «Hemos llenado tres Wizink, tres Palau Sant Jordi, tres Cartuja… hemos aprovechado», ha confirmado Lucas. El final de esta gira de despedida, que cada pocos meses se ha ido ampliando, llegará el próximo 10 de octubre, en un concierto en el Palacio Vistalagre de Madrid. «Deberíamos haber parado antes por problemas de salud de Lucas», asegura Andy, pero eso no ha evitado que hayan vuelto a llenar grandes recintos, pero ha dejado claro que los médicos están preocupados por su compañero.

Lucas, el más temperamental de los dos, ha vivido una mala racha, a la que se ha sumado la repentina muerte de su hermano Pedro, que vivía con una incapacidad reconocida de más del 70 %. «Me han sucedido ciertas cosas en mi vida también y ha sido un golpe muy duro en mi familia», su unión a su hermano ha sido un duro golpe, pero ha querido dejar claro que sigue optimista, pese a todo: «Uno tira adelante. Siempre hay una puerta para poder salir».

Su amistad es mucho más fuerte de lo que muchos puedan pensar, pero eso no ha evitado que hayan pasado por malos momentos. «Hemos tenido discusiones y gordas por terceras personas, pero luego hablábamos y se solucionaba. Era gente que no se preocupaba por nuestra carrera», reconocen que ese es el secreto para que Andy y Lucas sigan juntos y sumando éxitos años después.

Para que los espectadores pudieran entender su unión, Andy la ha explicado de la siguiente manera: «Si no lo veo le hablo todos los días. Mi hijo le dice tito’ y su hijo tito a mí». Por último, Lucas ha querido agradecer el gran apoyo que está recibiendo de la gente, pese a que en las redes sociales pueda parecer que no hay más que críticas: «En la calle no te puedes hacer una idea del cariño que he recibido».