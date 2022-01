Anabel Pantoja, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los rostros televisivos más populares y queridos del momento. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente destaca por su sinceridad, sino también por lo sumamente divertida que es. Por ese mismo motivo, no solamente triunfa en la pequeña pantalla sino también en las redes sociales.

Otro de los puntos fuertes de Anabel Pantoja es que siempre se muestra al natural. De hecho, recientemente se convirtió en protagonista en Instagram tras publicar una serie de imágenes que no dejaron absolutamente indiferente a nadie. Se trata de un nuevo topless de la prima de Kiko Rivera pero, esta vez, en un lugar absolutamente idílico.

En esta publicación en su perfil de Instagram podemos ver una serie de imágenes donde la influencer aparece en uno de sus lugares favoritos de Gran Canaria. Estamos hablando, cómo no, de Cercados de Espino. Para recordar esa espectacular tarde que vivió junto a los suyos, decidió inmortalizar el atardecer de una manera muy especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

La sobrina de Isabel Pantoja no ha dudado un solo segundo en meterse en el jacuzzi sin la parte de arriba del bikini. Una situación de lo más idílica para regalarnos un nuevo topless. Aunque nos tiene acostumbrados a ellos, lo cierto es que este es uno de los más especiales que ha querido compartir con todos y cada uno de sus seguidores.

“Fluyendo” es la palabra que Anabel Pantoja ha querido utilizar para esta espectacular publicación que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Una vez más, ha demostrado que está viviendo una de las mejores etapas de su vida a nivel personal porque en Gran Canaria, junto a su marido y su nueva familia, ha encontrado una estabilidad y una felicidad constante. ¡Está radiante!

Como era de esperar, esta publicación no ha tardado en llenarse de numerosos comentarios. Todos ellos halagando a la colaboradora de ‘Sálvame’. Lo cierto es que, poco a poco, la joven no solamente se ha ganado el cariño de los espectadores del programa de Telecinco, sino también de miles de usuarios en redes sociales. ¡Es fantástica!