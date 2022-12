Anabel Pantoja estalla contra las críticas en su Navidad más complicada

Anabel Pantoja se ha cansado de recibir odio y críticas por absolutamente todo lo que hace en su vida. La influencer finalmente ha explotado ante todos estos comentarios y ha querido lanzar un mensaje a través de Instagram.

“Qué tristeza tener que leer la mayoría de los comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multioperada, si debería de operarme la rodilla o que voy vestida como una… Y todos vienen de mujeres”, ha comentado la sobrina de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram.

Anabel ha querido defenderse de las críticas y se ha mantenido firme en sus opiniones. “Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor, y que por supuesto visto no a gusto de todo el mundo, pero no merezco recibir insultos como tal”, ha afirmado la sevillana.

Por otro lado, también se ha acordado de todos aquellos seguidores que en cambio sí que le aportan comentarios positivos y de apoyo en sus redes sociales. “Al resto, gracias por cómo sois siempre conmigo, y os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y hacerlo todo en la vida. Nadie sabe qué puede pasar mañana”, ha dado las gracias la hija de Bernardo Pantoja.

Anabel Pantoja está atravesando por un momento bastante duro en estas fechas y a la influencer se le ha venido todo encima. Aunque en el terreno amoroso su relación con Yulen Pereira vaya bien, en el emocional como es natural todavía le sigue doliendo la muerte de su padre.

Sus seguidores han querido saber cómo se encuentra actualmente por este motivo: “Gracias por preguntar como estoy. Afortunadamente, hay muchísimos problemas y desgracias que ocupan más mi prioridad. Solo que impacta que en los tiempos en los que estamos encontremos tanta maldad y odio”, ha comentado triste la sobrina de la tonadillera.