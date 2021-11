Ana Rosa Quintana se despide de ‘El programa de Ana Rosa’ tras anunciar en directo que padece cáncer de mama. Este 2 de noviembre, la periodista comenzaba el programa con un mensaje claro y directo a todos los espectadores y compañeros que la han acompañado a lo largo de los años en su carrera profesional.

«Hoy voy a hablar de mí», ha comenzado en su relato. «Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida», ha continuado antes de dar la noticia.

Ana Rosa Quintana anuncia que se retira temporalmente por un cáncer de mama 👇🏼pic.twitter.com/FDblylSqLP — Oriol Serra (@OriolSerra_) November 2, 2021

«Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama», ha anunciado Ana Rosa. «Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia».

Unas palabras con las que enmudecía por completo el plató del programa. Completamente optimista, Ana Rosa Quintana ha señalado: «Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz». Además, no ha querido dejar pasar el momento sin recordar a su audiencia la importancia de las revisiones médicas.

«Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto», concluía. Unas declaraciones donde la presentadora se mostraba visiblemente emocionada, pero a la vez muy fuerte, dejando con ello a su compañera Patricia Pardo las riendas del programa.