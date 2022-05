Ana Mena pone fecha de estreno a ‘Mezzanotte’, su nuevo single

Ana Mena ha anunciado la fecha de estreno de su próxima canción a través de redes sociales. La artista malagueña publicará su nuevo sencillo, ‘Mezzanotte’, el próximo 3 de junio en todas las plataformas digitales.

Lo que fue una sorpresa en un concierto, ha culminado siendo el anuncio oficial de un nuevo tema. Además de este tema, la joven ha preparado una versión en italiano de ‘Las 12’, un hit que fue presentado por la solista hace un mes durante su gira 2022. La repercusión que tuvo en redes sociales fue inmediata gracias a sus ritmos bailables y una espectacular letra.

‘Mezzanotte’ será la nueva apuesta musical de Ana Mena y que verá la luz el próximo 3 de junio. Tan solo tendremos que esperar unas semanas para poder ver el videoclip de su esperado proyecto. La intérprete de ‘Música Ligera’ lleva trabajando en un doble disco con temas tanto en español como italiano desde hace meses.

“MEZZANOTTE” fuori ovunque il 3/6 🕛🇮🇹🔥 SIETE CARICHIIIII???? presave qui https://t.co/I0iK6xHpBP pic.twitter.com/WbDLP9iOgh — Ana Mena (@AnaMenaMusic) May 25, 2022

«Si está tardando un poco es porque estoy planeando una cosa muy guay, ya lo entenderéis esperadme please. Me atrevo a decir que falta menos de un mes #LAS12», publicó hace apenas un par de días la artista en sus redes sociales para hacer más llevadera la espera de sus fans. Ana Mena es una de las solistas del momento no solo en España, sino que se está haciendo hueco en el panorama internacional.

Su promesa de nuevos éxitos para este 2022 se puede ver cumplida ya que ‘Mezzanotte’ tiene previsto su estreno para el próximo 3 de junio. Por ello, tan solo unas semanas después está previsto el lanzamiento de ‘Las 12’ como single oficial del doble proyecto discográfico en el que está trabajando la malagueña.