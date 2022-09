Ana María Aldón: su inesperada reacción al mensaje de Kiko Jiménez

Tras las declaraciones de Kiko Jiménez hace unos días, en las que expresaba que Ana María Aldón acabaría en la cárcel, la diseñadora estalló contra el ex novio de Gloria Camila, además, aseguró que confía en José Ortega Cano y que no cree que tuviera nada que ver en eso.

«Tengo miedo de lo que pueda encontrarme. Para seguir con la cabeza estable he pensado que, cuando vea al especialista, se lo comentaré a ver si estoy preparada (para ver el mensaje). Yo no me veo preparada», ha dicho la de Sanlúcar en el programa.

Además, sobre las declaraciones de Kiko Jiménez, Ana María Aldón expresó que estaría dispuesta a denunciarle, debido a las duras declaraciones que realizó contra ella, y que podrían hacer mucho daño al hijo que tiene con el diestro.

#YaEsFracaso ana Maria aldon dispuesta a denunciar a kiko Jiménez o a la familia de su hijo? No me queda claro pic.twitter.com/GM2cgoHOBz — Salseadores a vuelto (@fanatismoNO) September 18, 2022

Por otro lado, Ana María Aldón muy molesta por todo lo que está ocurriendo en estos últimos días, ha comentado: «Si es cierto, es muy grave lo que da a entender». Y ha añadido que: «No es que le dé credibilidad pero no tiene necesidad de inventarse algo, aunque me lo podía haber dicho en su día. No había necesidad de hacerlo públicamente».

Ana María se ha mostrado muy indignada solo con la idea de que algo así haya podido pasar, aunque también ha querido dejar a José Ortega Cano totalmente fuera de la polémica: «Eso no se puede hacer, pero tampoco se puede vivir en una casa donde se hiciera eso. Si descubro que alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo tomaré todas las medidas… No me quiero creer que eso ha ocurrido pero si ha ocurrido corto cabezas».