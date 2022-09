Ana María Aldón, en shock tras la nueva llamada de Ortega Cano en ‘Ya es verano’

La crisis que atraviesa el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón cada vez es más evidente. El pasado fin de semana, se volvió a producir un fuerte cruce de declaraciones entre ambos en televisión. Unas declaraciones que comenzó el torero, y a las que la diseñadora no dudó en responder.

«Hay que ser transparente en la vida y yo lo que pido es que ella sea transparente tal y como yo lo he sido», señalaba José Ortega Cano durante una llamada de teléfono realizada al programa Ya es verano, en un claro reproche hacia la diseñadora.

Por su parte, tan solo un día después, Ana María Aldón, a punto de derrumbarse, reconocía que este tema le afecta mucho y que es muy complicado que un tema tan personal se haga público. No obstante, no dudó en responder a las declaraciones de su marido con contundencia.

Ana María Aldon:que se dude de la paternidad es lo que más me ha dolido siempre

Lo que se insinúa que se hizo es una cosa muy grave

Es muy gordo y que la familia siembre la duda, también es una traicion

Es muy casa,no me lo quiero creer

Pero si ha ocurrido corto cabezas

👇 pic.twitter.com/3D3gRoA9jX — Mimy💫 (@MimiiiS79) September 18, 2022

«También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado. He tenido que aprender a defenderme y meterme en un mundo que no me pertenece», aseguró la diseñadora a punto de derrumbarse durante su intervención en el programa de Telecinco.

Y añadió: «Soy igual de transparente que tú, pero no quiero ir más allá. Voy hasta donde puedo llegar sin dañar a nadie, no vierto mierda sobre otra persona y menos sobre el padre de mi hijo».

A pesar de asegurar que entre el diestro y ella sí que existe una relación de comunicación, prefirió dirigirse a él a través de la televisión: «Mi intención es que cada uno viva lo mejor posible; si es juntos, juntos, y si no, separados. Soy transparente hasta donde puedo», repitió muy molesta.