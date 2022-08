Ana María Aldón confirma que su matrimonio con José Ortega Cano atraviesa una crisis

Se ha hecho realidad. Han pasado semanas y semanas de espera por parte de una respuesta que hilara los cabos sueltos que habían quedado en torno a la relación matrimonial de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Ahora, al fin, se ha dado respuesta a los rumores acerca del matrimonio más hablado de toda España.

Ana María Aldón ha sido la que ha testificado acerca de la cadena de infortunios por la que está pasando su relación matrimonial con el ex torero. Ha sido estrenándose como colaboradora del programa Ya Es Verano, de Telecinco.

La diseñadora ha vuelto más luchadora que nunca a los focos mediáticos acusando a Gloria Camila de filtrar la regañina tan fuerte que tuvo con Ortega Cano. La sanluqueña también ha querido, a su paso, dejar claro que su matrimonio se encuentra en un pozo del que no es capaz de salir.

¿Te gusta que Ana María Aldón sea nueva colaboradora de #YaEsVerano20A?

RT- SI

MG- NO#YaEsVerano pic.twitter.com/ojinFNxVGF — Rafael García López 🇺🇦🇪🇺🗽 (@RafaelGarciaLAF) August 20, 2022

La esposa del diestro ha admitido que su relación matrimonial está atravesando una crisis, aunque todavía no ha dejado claro que vaya a haber una “separación o divorcio”.

Y es que, si bien es cierto que toda España ha estado rumoreando acerca del gran bache por el que ambos personajes televisivos están pasando, también es cierto que los dos protagonistas han sido escuetos con sus palabras con cada aparición en la pantalla.

Pero la sanluqueña ya lo ha dejado claro. “Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo. Es un vínculo que tiene con mi hijo y eso es de por vida. Seguiremos tragando sapos por el bien de nuestro hijo”, ha manifestado anteponiendo el bienestar de su hijo a sus sentimientos.

“No tengo ninguna intención de sentarme a hablar. Nadie nos va a marcar el tiempo, lo marcaremos nosotros. Si algún día tenemos que decir algo, lo diremos. Lo único que pueden hacer los demás es especular. ¿Crisis? Sí. ¿Y qué le hacemos?”, ha confirmado, al fin, Ana María con respecto a los rumores de la decadencia de su matrimonio.

Aunque con estas palabras la aún esposa de Ortega Cano haya sacado su lado más guerrero a la luz, esta ha admitido que no tiene ganas de “seguir luchando”. “Puede ser que haya tirado la toalla y no tenga ganas de seguir luchando. A veces es mejor irse. Económicamente no me hace falta sentirme preparada para ningún divorcio”.

La colaboradora de televisión ha hablado, a su paso, de la entrevista del padre de su hijo de nueve años. Esta ha admitido que los detalles que antes veía como insignificantes ahora son un mundo para ella y que se siente un poco decepcionada con su marido.

Ana María Aldón ha optado por no posicionarse ni de un bando ni de otro cuando ha sido cuestionada acerca de si está enamorada o no de su marido. Hace unas semanas, la andaluza admitió en Viva La Vida, con firmeza, que sí.

Sin embargo parece ser que esto no era del todo cierto. Aún así, ha sentenciado que “no tenemos que poner al niño en momentos de irritabilidad”, refiriéndose a su hijo. Así ha sido como la colaboradora del canal ha terminado de zanjar el tema