Hace menos de una semana comenzó una nueva aventura en Mediaset. Estamos hablando, cómo no, de ‘Supervivientes 2022’. Los concursantes llegaron a los Cayos Cochinos de Honduras con muchísimas ganas de vivir al máximo esta experiencia. Una de las que más causó sensación en las primeras horas de concurso fue Ana Luque.

Pudimos conocerla el año pasado, al ser la defensora de Olga Moreno en el plató de ‘Supervivientes’. Su personalidad hizo posible que el equipo del reality se fijara en ella para poder ser una de las nuevas robinsones. A pesar de todo, recientemente ha sido protagonista por un grave error cometido en una prueba de recompensa.

La andaluza, consciente de lo sucedido, no pudo evitar llorar. ¡Se sentía realmente mal! Todo comenzó cuando Ana Luque tuvo que enfrentarse a una prueba de equilibrio contra Ainhoa Cantalapiedra. La mujer pensó que, una vez su compañera la superarse, ella no iba a obtener nada en el reto por lo que podría tirarse al agua directamente.

Ana Luque, completamente rota tras el juego de recompensa: «He hecho el rídiculo» #SVÚltimaHora https://t.co/FuT9pGGVgS — Supervivientes (@Supervivientes) April 26, 2022

De esta manera, cuando la artista llegó a meta, la amiga de Olga Moreno desistió. En ese preciso instante, Lara Álvarez le explicó lo que acababa de hacer. Ana Luque reconoció que había entendido mal el juego, por lo que se sentía realmente mal. De esta manera el pasado 26 de abril, durante la emisión de ‘Supervivientes: última hora’ pudimos ver imágenes inéditas de ese momento.

Y es que, tras la prueba, el drama no cesó. La concursante de ‘Supervivientes 2022’ no pudo evitar romper a llorar, al considerar que había hecho el ridículo. Sus compañeros no dudaron en estar al pie del cañón, mostrándole todo el apoyo. Tania Medina, por su parte, reconoció que habría hecho exactamente lo mismo que ella puesto que había entendido el juego de esa manera.

Las redes sociales defienden a Ana Luque y se muestran críticos con Lara Álvarez

Una de las cuestiones que más se criticó en redes sociales fueron las respuestas cortantes que dio Lara Álvarez. De ahí que muchos crean que el fallo no había sido de Ana Luque, sino de la presentadora asturiana por no haber sabido explicar con claridad la prueba. A pesar de todo, lo cierto es que la andaluza se llevó un disgusto muy grande.

Yo entendí lo mismo que Ana. Y la prueba del barro tampoco la entendí. El problema es Lara. — ¯\_( ͡ㆆ ︵ ͡ㆆ)_/¯ #Desyderativo 🏝 Mood #SV2022 🏝 (@PencoRedomado) April 27, 2022

En otras ediciones a pasado lo mismo Lara no explica bien y luego los perjudicados son los participantes — marcia (@marypuchi) April 26, 2022