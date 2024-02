‘Amar es para siempre’, capítulo 2813: Alicia comparte una preocupante noticia con su padre

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2812 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo, dadas las circunstancias, Victoria no ha dudado un solo segundo en volcarse como nunca con Malena. Al fin y al cabo, es consciente de que la joven está atravesando el peor momento de su vida. ¡Sin lugar a dudas!

😱 Quintero desenmascara a Elena, revelando sus mentiras y su papel de víctima. La verdad sale a la luz en #AmarEsParaSiempre. 🔍 Ver aquí: https://t.co/G8X88ndxpU ✨ — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 14, 2024

En cuanto a Sofía, a pesar de todo lo vivido, ha tomado la firme decisión de dar una oportunidad a Rafa. Todo ello mientras Isidro se queda completamente sin palabras al recibir una propuesta de lo más inesperada, a la par que impactante. En cuanto a Benigna, somos testigos de cómo trata de que sus declaraciones contra Peñalara no trasciendan, pero no consigue su objetivo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Pelayo acaba equivocándose con el motivo de la ausencia de los clientes. Esto provoca que Marisa se ofenda. En cuanto a Quintero, parece que ha conseguido su objetivo de desestabilizar a Elena en su interrogatorio, mientras que Sofía ha vuelto a reencontrarse con el colgante de Ester.

🕵‍♀️ Parece que Malena ha captado la química entre Victoria y Alicia. 💖 ¿Estamos ante un nuevo romance en ciernes? 🌈 ¡Que empiecen las apuestas! 🎉 ¡Adelántate a la emisión en @atresplayer!📲https://t.co/oldHwblYQ5 pic.twitter.com/fLiq1GMlZP — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 14, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2813 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo tanto Lola como los Gómez sienten un profundo temor ante la posibilidad que existe de perder el juicio. Es algo que, desde luego, les dejaría profundamente destrozados.

Todo ello mientras las numerosas ofertas del nuevo hiper provocan que Supermercados Sanabria esté en peligro. En cuanto a Claudia, trata por todos los medios de convencer a Malena para que declare a favor de Lola. Es consciente de que se trata de algo profundamente complicado, pero no imposible.

Sofía, por su parte, se muestra completamente decidida a localizar a Alba, hasta tal punto que no duda en retrasar al viaje mientras se sincera como nunca con Isidro. Todo ello mientras Victoria, visiblemente dolida, decide enfrentarse a su madre para defender su relación con Crespo. Todo ello mientras Alicia hace saber a su padre la preocupante noticia que le ha llegado: el Banco de España no ha dudado en solicitar una auditoría. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.