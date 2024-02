‘Amar es para siempre’, capítulo 2808: Rafa recibe una inesperada noticia

Amar es para siempre, con el paso de los años y de las temporadas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente sorprendente y excepcional. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2807 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo Lola ha sido detenida como consecuencia de la encerrona que le ha hecho Elena. Ésta, por su parte, ha conseguido su objetivo: poner a Malena de su parte y en contra de Lola.

¡Intriga en el King’s! El destino del local está en juego mientras Alicia pone a Sofía contra las cuerdas con un ultimátum decisivo #Amar6Feb 💥💔 Ver aquí: https://t.co/a1M0d3eHmU 👇 — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 6, 2024

En cuanto a Román, se muestra tremendamente disgustado tras asumir que su madre fue quien arrebató la vida de Chimo y Federico. Por lo tanto, se propone obrar en consecuencia. En cuanto a Silvia, observamos que está profundamente destrozada por la trágica muerte de Daniel Falcón. ¡Es algo que le va a costar superar!

Marisa, aunque lo intenta, no puede evitar sentirse profundamente molesta porque Pelayo no ha aceptado su ayuda en El Asturiano, mientras que Alicia no duda un solo segundo en hacer saber a Crespo una información crucial. ¿En qué consiste? En que Isidro y Sofía le están investigando como consecuencia de la muerte de Esther.

Alicia se va a llevar una desagradable sorpresa cuando descubra la verdadera cara de Crespo. 😱 ¡Las apariencias engañan y la verdad será impactante! #Amar6Feb ▶https://t.co/nOuy6jtHQk pic.twitter.com/qubE8neWQP — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) February 6, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 2808 de Amar es para siempre. Así pues, observamos cómo la familia Gómez, con ayuda de Román, ha conseguido pagar la fianza para que Lola pueda salir de la cárcel. Todo ello mientras Quintero hace una firme petición a Lola: que no vea a Malena. Algo que va a ser complicado de cumplir.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Elena continúa con su malvado plan. En esta ocasión, da el paso de ampliar la denuncia a Lola mientras contrata a Alicia como abogada. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Soria ha aparecido muerto en la cárcel, por lo que Alicia ha empezado a creer que Crespo ha tenido algo que ver.

En cuanto a Rafa, somos testigos de cómo se queda completamente sin palabras al recibir una inesperada noticia. Pero es algo positivo, y que le va a cambiar la vida para siempre. Todo ello mientras Pelayo ha acabado aceptando la ayuda que Marisa le había ofrecido con El Asturiano. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.