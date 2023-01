‘Amar es para siempre’, capítulo 2530: Carballo descubre que la madre de Jorge no está muerta

No es ningún secreto que Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2529 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Luján no ha dudado en amenazar a Jeros.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2530 de Amar es para siempre. De esta manera tan concreta, observamos cómo la noticia de la boda de Andrea ha provocado que Ciriaco tome una de las decisiones más equivocadas de su vida. ¿En qué consiste? En dar un golpe con Jeros.

Por si fuera poco, somos partícipes de cómo Carballo no ha podido evitar quedarse en shock al descubrir que la madre de Jorge no está muerta. Ahora que tiene esta información, la joven tendrá que trazar un plan para saber cómo manejarla a la perfección. Es la única manera de no hacer daño a su compañero.

Jeros no para de amenazar a Ciriaco: ¡no quiere que salga corriendo y le deje solo en el atraco!#Amar3Ene ▶ https://t.co/NfJVMbejXE pic.twitter.com/2L3WNACJ2n — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) January 3, 2023

Quintero y Cristina, a pesar de que Sancho está complicando las cosas, toman la firme decisión de no abandonar la lucha. Ahora más que nunca, tienen que estar unidos para poder conseguir sus objetivos comunes. Además, observamos que Fito se ha recluido en casa de Lorenzo, disfrutando de su relación sentimental.

Rocío, aunque lo intenta, se muestra realmente incapaz de reconocer a su hermana que está profundamente enamorada de Hugo. La mujer teme la reacción que pueda llegar a tener Úrsula, después de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.