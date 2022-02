No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando, temporada tras temporada, en nuestro país. El pasado martes 1 de febrero tuvimos la oportunidad de ver el capítulo 2295, donde Raúl ha decidido regresar a Madrid, y lo hace para despedirse de Julieta.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2296 de ‘Amar es para siempre’. Es entonces cuando observamos cómo Raúl ha conseguido lo que parecía imposible: aliviar todas las presiones que había en la juguetería. El joven ha regresado con esas soluciones a los problemas, algo que todos necesitaban.

Cristina no ha dudado en compartir con Quintero todo lo sucedido en su último encuentro con Marcos. La mujer no puede evitar mostrarse escéptica con la opinión del yerno de los marqueses de Benamazara. Aun así, comenzará a buscar esa coartada que tanto necesita mientras que Medina se encuentra, por casualidad, con Carlos.

Es entonces cuando ve en él una actitud de lo más sospechosa, por lo que no duda un solo segundo en investigar sus pasos. Visi, a pesar de la opinión de Benigna, continúa creyendo que padece una peligrosísima enfermedad africana. Marcelino, por su parte, hará hasta lo imposible para que todos traten a su hija como se merece.

Por ese mismo motivo, no tarda en poner una serie de inesperadas condiciones a la productora. Paloma ha decidido revelar a Coral que, finalmente, su madre ha sido contratada en la juguetería como nueva dependienta, mientras que Uriarte y Raúl se ven las caras en el club. De un momento a otro, el empresario deja caer al joven que los encuentros con su madre son cada vez más habituales.

Lo que nadie esperaba es que Penélope iba a recibir una carta de lo más inquietante de parte de Santiago. En ella, éste asegura que la está vigilando de manera sigilosa. ¡Pero no todo queda ahí! Y es que le hace saber que hará hasta lo imposible para que no sea feliz junto a Ismael. ¿Cumplirá con sus amenazas? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.