‘Amar es para siempre’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 2248 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Coral se enteraba de que Paloma está enamorada de Fran.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2249 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, observamos cómo Paloma, tras la cita con Fran, se lamenta por haber seguido los consejos de Coral. Y es que el hecho de intentar besar al joven parece no haber sido tan efectivo como esperaba.

Guillermo se muestra verdaderamente preocupado por lo que puedan decir sus pruebas médicas. Es entonces cuando se da cuenta de algo muy concreto: en sus momentos más complicados necesita a Cristina. Casi sin pretenderlo, la abogada vuelve a convertirse en uno de sus principales apoyos.

Medina y Sonia, aunque no lo reconocen, sí que sacan a relucir sus celos. Todo ello mientras Benigna y Visi sufren un duro golpe de realidad, puesto que todo el barrio se ha reído de ellas. El éxito que han cosechado con las cintas no es por lo que ellas imaginaban, sino por esa parte cómica que transmitían sin querer.

Coral trata por todos los medios de seguir luchando contra sus sentimientos, aunque cada día que pasa siente que está más cerca de Fran. Y, por tanto, más lejos de Raúl. Ismael, siguiendo la recomendación que le ha hecho Marcelino, toma la decisión de verse con Casilda. Penélope no tarda en descubrir que el camarero de El Asturiano tiene una cita, por lo que no puede evitar sentirse decepcionada. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.