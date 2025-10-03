Alysha Newman, la medallista olímpica que arrasa en OnlyFans: «En el deporte me sexualizaban»

Alysha Newman, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las atletas más reconocidas en todo el mundo. Es más, en los pasados Juegos Olímpicos que se desarrollaron en París, logró hacerse con una medalla. Pero no solamente brilla con luz propia por su talento en el deporte, sino también por ser una auténtica estrella en OnlyFans, conocida plataforma para adultos. Recientemente, ha posado para la revista Maxim, a quienes también quiso conceder una entrevista respecto a ambos aspectos de su vida: «De pequeña, me dijeron que tenía que elegir: ser atleta o modelo. No entendía por qué no podía ser ambas cosas. Pero durante mucho tiempo, les creí y elegí el atletismo. Le di todo mi corazón y mi alma».

Lejos de que todo quede ahí, la primera atleta canadiense en hacerse con una medalla olímpica en salto con pértiga, quiso sincerarse respecto a este asunto: «La verdad es que la medalla en sí es solo un momento. Para mí, la verdadera magia no fue ni siquiera la medalla. Fue la sensación de estar en plena forma, completamente presente y dándolo todo…». Acto seguido, quiso ir mucho más allá: «Y entonces, de pie en el podio, sentí la otra cara: el orgullo de ser canadiense. Saber que me había convertido en la primera mujer de mi país en ganar una medalla en salto con pértiga fue una lección de humildad», expresó.

Durante su entrevista en Maxim, Alysha Newman quiso aprovechar la ocasión para dar a conocer cuál es su gran objetivo a cumplir en el deporte que practica: «Lo que más me importa es asegurarme de que la próxima generación de atletas tenga la oportunidad de alcanzar sus sueños», reconoció.

Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá: «Durante demasiado tiempo, alcanzar el nivel olímpico ha requerido no solo talento y determinación, sino también una importante ventaja financiera». Y añadió: «Mi objetivo es simple: asegurar que ningún futuro atleta olímpico se quede atrás por culpa de la familia o las circunstancias en las que nació».

Cabe destacar que, en el año 2022, Alysha Newman dio la sorpresa al comenzar a crear contenido para la plataforma para adultos OnlyFans. Ella misma ha explicado por qué dio ese paso: «Me gustara o no, en el deporte me sexualizaban de forma natural por mi ropa y mi belleza», comenzó diciendo.

Además, fue más allá: «Si aparecía con leggings y un sujetador deportivo que me cubriera el vientre, la gente me sexualizaba de todas formas. Es decir, nunca para», aseguró. «Cuando decidí lanzar OnlyFans, era muy importante para mí formar parte de algo que pudiera controlar», reconoció la deportista canadiense.