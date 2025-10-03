El PP vasco denuncia el «papel repugnante» de PNV y PSOE por conceder el tercer grado al etarra ‘Gadafi’

El presidente del Partido Popular (PP) en el País Vasco, Javier de Andrés, ha acusado al Gobierno liderado por el PNV en coalición con el PSOE de conceder el tercer grado Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, terrorista de ETA y autor de 15 asesinatos, entre ellos del de un niño de 2 años.

«El Gobierno del Lehendakari Pradales desempeña la política penitenciaria que conviene a los acuerdos de PSOE con Bildu», ha señalado De Andrés este viernes en una publicación de X, en la que comparte un vídeo con su intervención en el Parlamento Vasco, en la que deja claro que «si hay un lugar en el que el sanchismo ejerce el papel más repugnante es a través de la política penitenciaria del Gobierno vasco».

De Andrés, en su intervención en el Parlamento, señaló el «papel más repugnante» del sanchismo y acusó al lehendakari Imanol Pradales de permitir que el PSOE pague «los favores políticos de Bildu por medio de indultos disfrazados de procedimiento penitenciario». Además, se dirigió a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José. «Qué papel más sucio ha aceptado usted ejercer», le espetó.

Tercer grado al etarra ‘Gadafi’

El Gobierno vasco ha concedido este jueves el paso al régimen de tercer grado a Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, uno de los terroristas históricos de la banda ETA. Algunos colectivos, como Covite, han denunciado como «fraudulenta» la progresión, y aseguran que mantiene «vinculación directa con la izquierda abertzale, con Etxerat y Sare, donde se le califica explícitamente como preso político».

Gadafi fue condenado por múltiples atentados, entre ellos el que causó la muerte de Fabio Moreno, de apenas dos años e hijo de un Guardia Civil de Erandio. A sus espaldas tiene una veintena de víctimas mortales, tras ser detenido por primera vez cuando tenía 21 años. Su condena termina en 2032 pero el Gobierno vasco, que ha aprobado 18 progresiones de grado en 2025 a través de la consejería de Justicia y Derechos Humanos –con tres recursos y dos de ellas revocadas–, ha permitido el tercer grado para Chouzas Iglesias.