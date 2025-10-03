Parece Petra pero está a una hora de Madrid: la ciudad que es obligatorio visitar

A una hora de Madrid tienes una pequeña ciudad que parece Petra, pero está en España y es casi obligatorio visitarla. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo, especialmente cuando tenemos en cuenta una serie de elementos que son claves. Por lo que, debemos empezar a preparar determinados detalles que son importantes. Un viaje seguro, cercano y completo es algo que podemos conseguir con un pequeño esfuerzo.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para esas escapadas que son las que nos hagan reaccionar a tiempo. Especialmente cuando debemos empezar a pensar en lo que llega y en la realidad que nos puede afectar. Sin duda alguna, España es el destino de vacaciones que cada año atrae más turistas, algo que nos da una señal sobre el pequeño tesoro que tenemos cerca y que puede darnos más de una alegría. Pensando en las escapadas de fin de semana que nos permiten descubrir todo un mundo, no puedes dejar escapar esta. Esta ciudad puede cambiarlo todo por completo, es un pequeño tesoro que hasta el momento no habríamos imaginado.

Está a una hora de Madrid

Podemos salir desde Madrid para descubrir una gran variedad de elementos que hasta la hora nunca hubiéramos imaginado, por lo que hasta el momento no habíamos ni imaginado. Desde la capital de España se puede llegar a una gran variedad de zonas que acabarán siendo el que marque una diferencia.

Las escapadas desde la capital pueden hacer que lleguemos hasta lugares lejanos que hasta la fecha no habríamos ni imaginado. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Una opción de lo más recomendable que puede ser el que marque un antes y un después, una escapada rural que nos recordará a tierras lejanas. Prácticamente, a una hora de la ciudad podemos estar viendo una ciudad que puede acabar siendo el que marque la diferencia.

Es destacable que tengamos algunos elementos que serán los que nos empujarán a salir de casa. Petra es una ciudad llena de magia, lejana, pero quizás no tanto. Esta joya está en España y nos ayudará a descubrir que en España lo tenemos todo y más. Por lo que, al final debemos empezar a crear algunos detalles que son claves.

Parece Petra pero está cerca de Madrid esta ciudad

View this post on Instagram A post shared by maria (@somehistories)

Esta ciudad en Castilla-La Mancha es una joya que te recordará a Petra sin salir de España. Un pequeño municipio que puede acabar siendo lo que marque una diferencia en todos los sentidos. Una escapada que nos invitará a reflexionar, sin necesidad de estar en un mausoleo.

Es un pequeño pueblo con pocos habitantes en el que encontramos estas casas que son las que marcarán ese aspecto de lugar encantado o destacado. Lo que tenemos por delante es una serie de detalles que podría ser la que nos acompañe en estos días en los que buscamos algo extraordinario.

Cívica con 14 habitantes es la antigua Petra en versión española que se nos presenta como: «Un caserío particular formado por un pequeño conjunto urbano, cubierto de frondosa vegetación con arroyos y cascadas surgiendo por todas partes, con grutas, manantiales, escaleras, terrazas, paseos, balaustradas de piedra, etc que le confieren un aire misterioso y atrayente. En definitiva, un sitio curioso y pintoresco, emplazado en un paraje de gran belleza paisajista, visible a pie de la carretera, de cuyas peñas horadadas de piedra blanca cuelgan hilos finísimos de la catarata, sonando con marcada delicadeza».

Forma parte de la villa de Brihuega que desde su web nos explica que: «Además, por la situación estratégica en la que se encuentra la Villa, algunas de las batallas más importantes han tenido lugar en esta población. En el lugar que hoy ocupa Brihuega hubo poblados ibéricos desde muchos siglos antes de la Era cristiana. Se han hallado restos arqueológicos que así lo prueban, entre otros cerámicas y armas. A principios del siglo pasado, en el paraje denominado Arroyo de la villa, fue excavada una necrópolis celtíbera encontrándose varias urnas globulares conteniendo cenizas. El nombre Brihuega deriva del vocablo íbero briga, que significa lugar fuerte o amurallado, apareciendo en los documentos medievales con el nombre de Castrum Briga. Es en la Edad Media, cuando Brihuega aparece por primera vez en la historia como un núcleo importante de población, siendo mencionada con el nombre de Castrum Brioca, o castillo sobre la roca. Durante este periodo Brihuega fue punto de paso de los principales personajes de la época. Así, el que luego fuera rey Alfonso VI, tras huir de la corte por problemas con su padre, estuvo viviendo en Brihuega una temporada acogido a la amabilidad del rey de Toledo Al-Mamún».