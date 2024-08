Alma Bollo comparte la última hora de su hijo recién nacido tras haberle detectado «un bulto»

No es ningún secreto que Alma Bollo está viviendo uno de los momentos más bonitos y felices de su vida. Y siendo honestos, no es para menos. Hace tan solo unos cuantos días, la ex concursante de Supervivientes 2023 dio la bienvenida a su segundo hijo, fruto de su actual relación con Miguel. Como suele ser habitual en la joven, ha querido compartir cómo han sido estos primeros días de vida de su pequeño. Entre otras tantas cuestiones, ha desvelado nuevos detalles sobre el estado de salud de su hijo recién nacido tras haber compartido con sus seguidores que le había detectado nada más y nada menos que «un bulto». Es por eso que la hija de Raquel Bollo ha llevado a su pequeño a su primera revisión pediátrica, en la que ha compartido con la doctora su inquietud respecto a ese descubrimiento. Es por eso que, tras haberlo consultado, por fin ha podido dar detalles al respecto.

A través de una publicación en su perfil de Instagram, Alma Bollo desveló que, en esta ocasión, tuvo un parto mucho más complicado de lo que esperaba. Así pues, ha dado detalles de que ha empezado a sentirse mucho mejor y, sobre todo, más cómoda ahora que finalmente le han quitado los puntos del posparto. Pero estas molestias quedan a un lado como consecuencia de la enorme preocupación que sintió por la salud de su bebé tras detectarle «un bulto». Motivo por el que decidió llevar a su hijo recién nacido al «pediatra de toda la vida» de su pareja y padre del bebé. Y todo para tratar de encontrar respuestas a sus numerosas dudas. El doctor, tras examinar al nieto de Raquel Bollo, compartió el diagnóstico y, por fortuna, fue bastante tranquilizador para los padres del pequeño. ¿El motivo? Ese «bulto» era nada más y nada menos que un «ganglio normal».

Por lo tanto, todo quedó en un susto. Lejos de que todo quede ahí, Alma desveló que su hijo, a pesar de haber nacido pesando poco más de 4 kilos, en estos primeros días de vida ha ido perdiendo peso: «Todo está de maravilla. Es un niño sanísimo, un gordito…», mientras dejaba claro que el pediatra le ha hecho saber que es bastante habitual que, en esos primeros días, los bebés pierdan algo de peso.

«A los 10 días de nacer recuperan su peso natural de cuando nacieron. Siempre a la salida del hospital te lo pesan y el niño ha perdido algo de peso. Miguel Jr. hoy ha cumplido 7 días y ya ha recuperado su peso, pesa 4 kilos y 150 gramos», aseguró a sus seguidores de Instagram. ¡Es más que evidente que está tremendamente feliz con su nuevo bebé!

Alma Bollo se sincera sobre los problemas para registrar a su hijo

Se trata de un contratiempo con el que la pareja no contaba, ni mucho menos. Y es que el pequeño Miguel nació el 16 de agosto, por lo que sus padres no pudieron acudir a registrarlo hasta el 26 de agosto. Ese mismo día vencía el plazo. Ese tiempo que tardaron en cumplir con su obligación no fue por gusto, sin precisamente por ese bulto que le detectaron. Pero ese no fue la razón por la que tuvieron problemas a la hora de registrar al pequeño.

«Yo estoy empadronada en Sevilla y mi novio en Algeciras. Para que podamos registrarlo aquí, tendríamos que estar los dos empadronados en Algeciras», confesó a través de sus historias de Instagram. Por lo tanto, no les ha quedado más remedio que registrarlo en el municipio de Los Barrios: «Al final, no nos ha quedado otra que registrarlo allí. Mi niño será barreño».