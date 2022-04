Alicia Keys está de vuelta. La artista neoyorkina ha sorprendido a todos sus fans al anunciar su esperada nueva gira mundial, ‘Alicia And Keys World Tour’. Una gira con la que para alegría de sus fans españoles, pasará por España, con una telonera de excepción: Belén Aguilera.

De esta forma, tras anunciar su esperado ‘Alicia And Keys World Tour’, Madrid y Barcelona se encuentran entre las ciudades afortunadas en las que la artista estadounidense se subirá al escenario durante los próximos meses. En una de las giras más esperadas del año.

El motivo de esta gira mundial es la presentación de su último álbum de estudio, ‘Keys’, que vio la luz durante las pasadas navidades. Mientras que en septiembre del 2020, la artista publicó ‘Alicia’, un álbum, que le llevó a obtener un disco de oro y de platino.

Can’t wait to see your beautiful faces again soon!

This #AliciaAndKeysWorldTour is about to be sooo crazzzyyyy!!!!!!!

Tickets available now!! Hurry Up!!! 💨💨💨https://t.co/21cQXmNiee pic.twitter.com/JlIDKWJedo

