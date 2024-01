Alejandra Rubio y Cristina Porta se sinceran como nunca: ¿participarían en ‘La isla de las tentaciones’?

La llegada de La Isla de las Tentaciones a la programación de Telecinco ha vuelto a revolucionar a la audiencia, también a los colaboradores del canal. Después de convertirse en la gran sorpresa de la temporada, queda saber si algunos de los famosos de Mediaset se atreverían a ir a República Dominicana a poner a prueba su amor, algo a lo que han respondido Cristina Porta y Alejandra Rubio.

La primera en responder ha sido Marina Rivers, influencer y colaboradora de TardeAR, que tiene claro que sería «aburridísima» para los espectadores. «Yo no haría las cosas que se hacen allí», además de pensar que «para hacer el ridículo» mejor no ir.

Cristina Porta también lo tiene claro pese a que «ama» el programa y cree que esta edición ya está siendo espectacular: «No iría nunca. No aguantaría nada, no aguantaría ni un roce». De esta manera, la colaboradora de Así es la vida se descarta para una posible edición vip del reality.

Para desgracia de los productores, Alejandra Rubio también se descarta, siendo uno de los personajes más potentes que podrían acudir. «No iría porque no tengo pareja», comienza diciendo, pero también porque le «parece innecesario» y no tiene «que probar con nadie la fidelidad».

Pese a que ha sido muy contundente en su respuesta, la hija de Terelu Campos ha querido dejar claro que le encanta ver el programa y que lo «disfruta mucho». Al no tener pareja, le han querido insistir en si lo haría como tentadora para hacer caer a alguno de los chicos, algo a lo que también se niega en rotundo.

«Se me da fatal tentar. Yo veo a la chicas y digo: ‘madre día, tienen un don’. Yo para eso no sirvo, pero estoy enganchadísima», ha confesado ante las cámaras de Telecinco en una entrevista publicada en la web del canal.