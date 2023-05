Alba Carrillo opina sobre Feliciano López en ‘Mask Singer’: «Al final acabamos trabajando juntos»

La tercera gala de Mask Singer 3 ha dejado grandes momentos, uno de ellos fue la aparición de Feliciano López bajo la máscara de Esqueleto, un personaje que sorprendió a muchos. Una de las reacciones más esperadas era la de Alba Carrillo, que no dudó en dejar clara su opinión sobre su exmarido unas horas después.

Tras su salida como colaboradora de Ya es mediodía, la modelo vive centrada en su hijo y en sus largas jornadas de estudio para convertirse en criminóloga. Aunque apartada de los medios, todos pensaron en ella cuando el tenista apareció por sorpresa en el plató de Antena 3.

Utilizando las redes sociales, subió un vídeo a sus stories en el que explicó que después de que mucha gente le preguntase por este tema, decidió dar su opinión. Confiesa que lo vio pese a que en el pasado no podía ver a su ex «por razones obvias».

Pese a que muchos dejaron caer que podría saber que sería concursante del programa, aclaró que «es imposible porque no tengo trato con él». Además, añadió que el espectáculo le gustó y que «ha debido de ser lo más divertido que ha hecho en la vida».

Pero los dardos hacia Feliciano no acabaron ahí: «Debió hacer un esfuerzo sobrehumano, no debió ni dormir el día antes y lo hizo bien, las cosas como son». Piensa que «para ser un deportista que no ha cantado en la vida, le ví divertido».

Pese a las buenas críticas, Alba Carrillo también tenía algunos detalles que no le gustaron nada de lo que pudo ver en televisión, dejando claro que no fue muy adecuado que usase «tantas palabrotas», aunque se mostró generosa: «Por esta vez se lo vamos a perdonar».

Pero faltaba el último dardo: «Me gusta su reconversión, como prácticamente extenista ya, a personaje de la televisión». Y para terminar, miró a cámara guiñando un ojo y le lanzó un mensaje: «A que al final terminamos trabajando juntos».