Aitana Sánchez-Gijón (57 años) comparte su plan de alimentación: «Hago ayuno intermitente y lo rompo con…»

El ayuno intermitente ha ido ganando cada vez más popularidad con el paso de los años, de eso no cabe duda. Si hablamos de celebrities, cada vez son más los famosos que confiesan que siguen este hábito. Pues, entre otros aspectos, muchos señalan que les aporta mucha más energía, ayuda a mejorar la insulina y a controlar las calorías ingeridas a lo largo del día. Y es que esta práctica consiste en no comer nada durante un intervalo de determinadas horas. Un estilo de vida que Aitana Sánchez-Gijón ha confesado que realiza. Y es que hay varias opciones, se puede estar sin comer nada durante 10, 14, 16 o 18 horas. Todo ello en el margen de las 24 horas que componen el día.

Realizar ayuno intermitente tiene muchos beneficios, siempre y cuando se realice de manera saludable y razonable. Aitana Sánchez-Gijón ha confesado que, a sus 57 años, necesita tener un estilo de vida saludable para poder sentirse bien física y mentalmente. Como actriz tiene que hacer frente a largas jornadas de rodaje. Por ello, necesita sentirse con mucha energía y tener claridad mental. Esto lo consigue también con el ayuno intermitente y un entrenamiento físico adaptado a sus posibilidades.

Aitana Sánchez-Gijón siempre incluye kiwis en su desayuno

En una entrevista concedida a Elle, la actriz explicó que no fue fácil integrar este hábito en su día a día. Sin embargo, cuando su cuerpo comenzó a adaptarse, todo fue a mejor. «Me costó coger el hábito, pero no me lo salto ningún día», comienza explicando. Así pues, en su caso y según cita el diario Sport, ella realiza un ayuno de 16 horas. Por lo tanto, tiene ocho horas para comer.

Asimismo, como cada persona que realiza este hábito, ella se gestiona sus horarios. Pero, tiene muy claro que su primera comida tras el ayuno es algo con proteínas. «Todos los días tomo un desayuno con mucha proteína para romper el ayuno, no a todo el mundo le sienta bien lo mismo», comenta. Unas declaraciones con las que ha querido recordar que no todos los cuerpos son iguales. Pues, lo que le puede venir bien a ella, a otra persona le puede sentar mal.

Es importante tener en cuenta que en este hábito no se puede comer nada en el plazo de horas estipulado, pero sí se puede beber café, té o, como hace Aitana Sánchez-Gijón, un vaso de agua caliente con limón. Posteriormente, tras las horas de ayuno, comienza a comer y lo rompe con un desayuno contundente en proteínas y kiwis. Y es que, tal y como ha explicado, esta fruta es indispensable para ella por un motivo personal.

Al parecer, hace ya 30 años, el actor Richard Gere le regaló un kiwi durante un encuentro en un hotel. Un gesto que siempre recordará y que le ha llevado a comer esta fruta, cada desayuno, desde entonces. «Cuando yo era muy pipiola me regaló un kiwi. Antes no veías kiwis en los mercados de aquí en España y desde entonces desayuno uno cada mañana», confiesa. Por otro lado, además de cuidar su dieta, la actriz hace pilates, yoga y ejercicios de fuerza adaptados a su cuerpo.