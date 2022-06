Aitana responde a la inesperada petición de Tamara Gorro en Instagram

En las últimas horas, Tamara Gorro se ha convertido en la envidia de muchos seguidores de Aitana. Y es que, tras hacer una petición a la artista a través de redes sociales, la modelo ha conseguido que esta la conteste, lo que ha causado un gran revuelo. Una vez más, la movilización de los fans en torno al mensaje de la ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ha dado sus frutos.

Esta petición se originaba por parte de la pareja de Ezequiel Garay quien, a través de su cuenta de Instagram, pedía a la cantante española que le mandase un vídeo dando ánimos a Valeria, su sobrina adoptiva. Y es que estaría atravesando un momento muy duro tras haber tenido una recaída de cáncer.

La modelo agregó a su petición que era urgente, con el fin de que todos sus seguidores su unieran para ayudarla para que la intérprete de ‘Las Dudas’ viera el mensaje. A través de sus historias de Instagram, Tamara Gorro comunicaba a sus seguidores el siguiente mensaje: “Buenos días, hoy os quiero pedir algo sobre un tema importante y urgente. La princesa Valeria está pasando por un momento complicado, tiene que reunir fuerzas contra su enfermedad y tiene un deseo y os pido un deseo”.

En mitad de la historia, se puede ver como una niña se asoma a la cámara, aunque, fruto de la vergüenza, se aparta rápidamente para que la modelo continuara hablando: “Valeria no quiere hacerlo porque le da vergüenza. Valeria ama a Aitana. Aitana, Valeria te ama, y solo queremos que le mandes un beso, sabemos lo que queremos, queremos ir al concierto, pero no quedan entradas, pero no hay entradas, Valeria lo desea”.

A pesar de que la hazaña era complicada, finalmente la cantante contestó al mensaje que ambas le mandaron. En primer lugar habló por teléfono con la modelo, y al día siguiente, le mandó un vídeo mandándole ánimos a Valeria. Hemos conocido del éxito de su petición, después de que Tamara publicara en su cuenta el vídeo de ánimos a su sobrina: “Aitana, gracias. Has conseguido que la niña, que está muy malita, cumpla su sueño, que sonría, que hable. Gracias, mi vida, por este gran detalle”.