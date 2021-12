Se acaba el año y Aitana lo cierra por todo lo alto tras el lanzamiento de su segundo álbum ‘11 razones’ y su gira correspondiente. También ha colaborado junto a artistas como Cali y el Dandee en ‘Coldplay’, con Zzoilo en ‘Mon Amour Remix’ o la más reciente ‘Formentera’ con Nicki Nicole. Con ello ha conseguido escalar más en este mundo de la música y ahora es un gran fenómeno. La cantante catalana cerrará el 2021 con un especial navideño en TVE.

Durante la noche del 24 de diciembre tendrá lugar este esperado concierto e interpretará sus mejores canciones, aunque no estará sola, sino que estará rodeada de grandes artistas del panorama español e internacional, así lo ha confirmado esta semana la cadena pública en una nota de prensa sobre la programación que abarcará en nuestras televisiones durante esta época navideña: «En el especial +Aitana, una de las estrellas emergentes más importantes de nuestro país, contará con las colaboraciones de Sebastián Yatra, Cali y El Dandee, David Bisbal, Natalia Lacunza, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Eva Luna, ZZoilo y Dani Martín».

Así, la joven cantante, se encontrará en el escenario con artistas con los que ha podido colaborar durante su corta carrera musical, pero también con cantantes del país que ya he tenido la oportunidad de cantar antes durante su gira ‘11 Razones Tour’ o simplemente los admira. No obstante, no será la única en tener un especial navideño durante esta noche, ya que Ana Torroja será la otra intérprete que dará un concierto en Nochebuena en la misma cadena de televisión con el nombre de ‘Un año más’.

La ex vocalista del grupo Mecano interpretará los grandes éxitos de su carrera, pero además también los de la banda de la que formó parte y para ello contará con la ayuda de otros artistas para rendirle homenaje: Alaska, Pablo López, Malú, Raphael, Sara Baras, Rozalén, Miss Cafeína, Fredi Leis, Pablo Alborán y Ana Mena. Dicho programa navideño será presentado por Tony Aguilar y contará con algunos cameos de Mario Vaquerizo y el actor Millán Salcedo.